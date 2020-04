Berlin (ots) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Bundesregierung aufgefordert, jetzt schon für Klarheit bei der Frage zu sorgen, wie Deutschland zum öffentlichen Leben zurückkehren kann. "Niemand weiß genau, was die Bundesregierung vorhat", sagte Lindner in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Um die Akzeptanz der Bevölkerung für derzeitigen Einschränkungen nicht zu gefährden, müsse die Regierung Perspektiven für eine schrittweise Lockerung eröffnen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag betont, darüber wolle sie erst am 14. April mit den Ländern beraten, und offengelassen, ob über den 20. April hinaus die geltenden massiven Beschränkungen fortgesetzt werden sollen. Lindner betonte, er habe Angst, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte. "Wir wollen keine 100 Tage Kontaktsperre erleben, weil Alleinsein gegen die Natur des Menschen ist." Er erhalte zurzeit viele Zuschriften von Menschen, die um ihre wirtschaftliche Existenz fürchteten. "Viele haben genauso viel Angst vor der Pleite wie vor dem Virus," sagte Lindner dem "Tagesspiegel". "Auf Events mit großem Publikum werden wir noch länger warten müssen", räumte er ein. "Wir sollten uns die Ergebnisse in Staaten wie Südkorea oder Schweden genau anschauen und uns fragen: Was können wir lernen, welche Fehler müssen wir vermeiden? Die Kommunikation der Bundesregierung in dieser Frage bedaure ich."online ab 1 Uhr: https://www.tagesspiegel.de/politik/lindner-pocht-auf-exit-stra tegie-fuer-den-corona-lockdown-wir-wollen-keine-100-tage-kontaktsperre-erleben/2 5705000.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4562435OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell