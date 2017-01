BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP steht trotz des geplanten Wechsels an der SPD-Spitze einem möglichen Bündnis mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl 2017 skeptisch gegenüber: "Martin Schulz ist innenpolitisch eine Blackbox", sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner der "Bild" (Donnerstag). "Ich bezweifle, ob mit ihm der Schwenk zurück zur Agenda 2010 kommt." Die FDP mache Koalitionen an Inhalten fest, betonte Lindner.

SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte am Dienstagnachmittag überraschend angekündigt, auf eine eigene Kandidatur und den SPD-Vorsitz zu verzichten und Außenminister werden zu wollen. Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz will seine erste programmatische Rede am Sonntag halten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur