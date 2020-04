FDP-Chef Lindner: Bund und Länder sollten sich öfter abstimmen

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner hat scharf kritisiert, dass erst am 6. Mai neu über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen entschieden werden soll.



Zugleich forderte er die Bundesregierung zu mehr Verlässlichkeit auf. "Wer einzelnen Bundesländern forsche Lockerungen vorwirft, sollte sich mit den Ländern enger und nicht seltener abstimmen", sagte Lindner am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Verschieben der nächsten Entscheidungen von Bund und Ländern durch Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 30. April auf den 6. Mai sei deshalb bedauerlich.

"Wenn Ankündigungen immer wieder kassiert werden, erschwert das die Vorbereitungen in Betrieben und geht zu Lasten des Vertrauens", sagte Lindner. "Die Zusagen und Zeitpläne sollten mindestens eingehalten werden, besser wäre aus unserer Sicht eine wöchentliche Bewertung und Entscheidung."

Lindner reagierte damit auf Merkels Ankündigung vom Vortag, dass sie mit den Ministerpräsidenten erst am 6. Mai über mögliche weitere Lockerungen sprechen werde. Erst dann sei es möglich, die Wirkung der jetzt begonnenen Geschäftsöffnungen abzuschätzen. Zuvor hatte Merkel im Bundestag kritisiert, dass einige Länder bei den vereinbarten Lockerung "zu forsch" vorgingen.

Lindner nannte die Begründung nicht überzeugend. Die Reproduktionsrate und die Zahl der Infizierten könnten nicht die einzigen Entscheidungsgrößen sein. Dazu sei über Dunkelziffern zu wenig bekannt. "Andere Faktoren wie die Kapazitäten des Gesundheitswesens, die Verfügbarkeit von Hygiene und Schutz oder die Zahl der Tests müssen ebenfalls berücksichtigt werden, wenn es um Öffnungen oder neuen Einschränkungen geht."/sk/DP/fba