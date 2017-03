FDP-Chef Lindner: 30 Milliarden Entlastung der Bürger realistische Größe

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der hohen Steuereinnahmen des Staates hält die FDP eine Entlastung der Bürger von mindestens 30 Milliarden Euro für realistisch.



FDP-Chef Christian Lindner sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Das Verhältnis zwischen Bürger und Staat ist aus dem Gleichgewicht geraten. Mit hohen Steuern und künstlich niedrigen Zinsen treibt die Politik einen Keil zwischen Bürger und Staat. Wir wollen eine neue Balance und die maßlose Umverteilung von Privat zu Staat beenden."

Lindner rechtfertigte eine solche Entlastung mit der Steuerschätzung, die ein zusätzliches Steueraufkommen von mehr als 110 Milliarden Euro bis zum Ende der nächsten Wahlperiode 2021 vorhergesagt hat. "Konkrete Maßnahmen, die wir ergreifen wollen, sind die Umsetzung der versprochenen Abschaffung des Soli, eine Linderung der kalten Progression und ein Abflachen des sogenannten Mittelstandsbauchs", erläuterte er.

Die FDP wolle außerdem "eine Belastungsgrenze für Steuern und Sozialabgaben im Grundgesetz festschreiben". Bürgern sollte genügend von ihrem Einkommen bleiben, "damit sie sich ihre Wünsche erfüllen und eine eigene Altersvorsorge leisten können. Nur moderate Steuer- und Beitragssätze schaffen diese notwendigen Freiräume."

Die FDP will an diesem Freitag ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl im September vorstellen. Es liegt der dpa bereits vor. Darin plädiert die FDP für eine umfassende Modernisierung des Staates, etwa in der Bildung oder bei der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Zudem verlangt sie ein vernünftiges Einwanderungsrecht für eine alternde Gesellschaft, die auf Zuwanderung qualifizierter Menschen angewiesen sei./rm/DP/zb