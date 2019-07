FDP-Außenpolitiker Link kritisiert Trumps Treffen mit Kim Jong-un

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der FDP-Außenpolitiker Michael Georg Link hat Kritik an US-Präsident Donald Trump nach dessen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geäußert. "Trump inszeniert mit Kim eine Show an der Grenze. Das bringt beiden gute Bilder und kurzfristig scheinbare Erfolge", sagte Link der "Heilbronner Stimme" (Montagsausgabe).

Die Rechnung dafür komme aber in der Zukunft, denn Trump werde sich mit seinem Kurzfristdenken an Regimen wie China und Nordkorea die Zähne ausbeißen. "Beide haben, was Trump nicht hat: langen Atem", so Link weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur