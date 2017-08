FDI stellt Behandlungsleitfaden für die Kariesprophylaxe vor (FOTO)

Madrid (ots) -- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereitunter: http://www.presseportal.ch/de/pm/121680/100806073 -Die FDI World Dental Federation hat heute einen Leitfaden fürZahnmediziner mit Fokus auf restaurative Behandlungsmethodenherausgegeben. Dieser Leitfaden wurde im Rahmen der Eröffnung des FDIWorld Dental Congress in Madrid (Spanien) vorgestellt, der vom 29.August bis 1. September unter der Schirmherrschaft der von Colgateunterstützten Caries Prevention Partnership (CPP) stattfindet.Der Leitfaden soll mit seinen leicht verständlichen Anweisungenals visuelle Unterstützung für Zahnarztpraxen dienen. Ziel ist es,die negativen Folgen von Karies so früh wie möglich einzudämmen,indem eine weitere Zerstörung der Zahnsubstanz verhindert, derKariesprozess eingedämmt und eine Remineralisierung eingeleitet wird.Außerdem soll der Patient zu einer Verbesserung und dauerhaftenAufrechterhaltung der Mund- und Zahnhygiene angeleitet werden."Wir sind davon überzeugt, dass dieser Leitfaden ein äußerstgeeignetes Hilfsmittel für Zahnmediziner darstellt und sie bei derWahl der geeigneten Behandlungsoptionen unterstützt", meinte SophieDartevelle, Mitglied des Ausschusses für öffentliche Gesundheit beimFDI. "Zahnmediziner behandeln täglich eine Vielzahl von Patienten,die alle ihre eigenen Bedürfnisse und Erwartungen an das Ergebnishaben. Dieser Leitfaden soll daran erinnern, dass dieKariesbehandlung so wenig invasiv wie möglich sein sollte und dassder Patient in die Prophylaxe mit einbezogen werden muss."Der Leitfaden vermittelt einen umfassenden Einblick in den Umfangdes Eingriffs und zeigt, wie man das Kariesrisiko anhand vonunterschiedlichen, sich im Laufe eines Lebens verändernden Faktoreneinschätzen kann. Diese allgemeinen Risikofaktoren berücksichtigenden sozialen und wirtschaftlichen Status des Patienten, denZuckerkonsum, die Mundhygiene und vieles mehr. Sie werden auf fünfAltersgruppen angewendet: Drei während der Kindheit und Jugend, eineim Erwachsenenalter und eine im fortgeschrittenen Erwachsenenalter.Für jede Altersgruppe erfolgt eine eigene Risikobewertung, auf derenGrundlage Empfehlungen für eine professionelle Aufrechterhaltung derZahngesundheit sowie Ratschläge für den Patienten erstellt werden.Die CPP wurde 2015 gegründet. Sie bemüht sich weltweit darum, inZahnarztpraxen den Fokus von einer restaurativen Zahnmedizin hin zueiner präventiven Zahnmedizin zu verlagern. Die Prävention von Mund-und Zahnerkrankungen soll durch hochwertiges Informationsmaterial zurKariesprophylaxe und durch Aktivitäten verbessert werden, die sich anZahnmediziner, Patienten und die Öffentlichkeit richten. Dazu gehörtauch das Weißbuch zur Vorbeugung und Behandlung von Zahnkaries, dasletztes Jahr, begleitet durch entsprechende Webinars, Workshops undein Toolkit, veröffentlicht wurde."Karies ist die am weitesten verbreitete chronische Erkrankung aufder Welt. Sie betrifft und belastet Menschen in jedem Alter, obwohlsie fast vollständig verhindert werden könnte," erklärte Dr. MarshaButler, Vizepräsidentin für weltweite Mundpflege beiColgate-Palmolive. "Wir freuen uns, dass wir die Caries PreventionPartnership bereits im zweiten Jahr unterstützen dürfen. Sie ist einewertvolle Hilfe im Kampf gegen Mund- und Zahnerkrankungen."Über die Caries Prevention Partnershipwww.fdiworldental.org/caries-preventionÜber den Weltverband der Zahnärzte FDIDer Weltverband der Zahnärzte FDI vertritt als Hauptvertretungweltweit über 1 Million Zahnärzte. Seine Mitglieder sind etwa 200nationale zahnärztliche Verbände und Fachgruppen aus über 130Ländern. Vision des FDI: "Die Welt zu einer optimalen Mundgesundheitführen".www.fdiworldental.org; www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation;http://www.twitter.com/worldentalfedÜber Colgate-PalmoliveColgate-Palmolive ist ein weltweit führendes Unternehmen fürKonsumgüter mit klarer Ausrichtung auf Mund- und Körperpflege,häusliche Pflege und Tiernahrung. Colgate vertreibt seine Produkte inmehr als 200 Ländern und Hoheitsgebieten auf der ganzen Welt unterinternational anerkannten Marken wie Colgate, Palmolive, Softsoap,Irish Spring, Protex, Sorriso, Kolynos, elmex, Tom's of Maine, Sanex,Ajax, Axion, Soupline und Suavitel sowie auch Hill's Science Diet,Hill's Prescription Diet und Hill's Ideal Balance. WeitereInformationen über die weltweiten Aktivitäten von Colgate finden Sieauf der Webseite des Unternehmens aufhttp://www.colgatepalmolive.com.Pressekontakt:Charanjit Jagait, E-Mail: cjagait@fdiworldental.org, Tel.: +41 22 560 81 48Original-Content von: FDI World Dental Federation, übermittelt durch news aktuell