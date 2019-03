FDI: Endodontie-Whitepaper fordert Rücksicht auf Patientengesundheit und -wohlbefinden bei der Therapie (FOTO)

Finanztrends Video zu



Genf (ots) -Die FDI World Dental Federation (FDI) hat heute ihr erstesWhitepaper zur endodontischen Behandlung veröffentlicht, dasZahnärzten, nationalen Zahnärztekammern und -verbänden und weiterenAkteuren im Bereich der Zahngesundheit als wichtige Ressource dienenkann.Bei der endodontischen Behandlung stehen Schäden an Blutgefässen,Nerven und Gewebe im Vordergrund. Diese sind häufig auf unbehandelteKaries zurückzuführen - bei einer erschreckend hohen Zahl vonweltweit 2,4 Milliarden Betroffenen.Das Whitepaper zur endodontischen Behandlung beschreibt denglobalen Umfang endodontischer Erkrankungen. Anschliessend werdenpatientenorientierte Lösungen zur Verbesserung der endodontischenGesundheit vorgeschlagen. Das Paper wurde im Rahmen derFDI-Initiative zur endodontischen Praxis («Endodontics in GeneralPractice») mit Unterstützung von Dentsply Sirona veröffentlicht.Ein wesentlicher Impuls besteht darin, sich nicht ausschliesslichauf die Zahnwurzel zu konzentrieren, sondern im Rahmen der Endodontieweitere Gesundheitsfolgen für den Patienten zu berücksichtigen,darunter die Erhaltung der Zähne und die Auswirkungen auf dieallgemeine Gesundheit. Dem Patienten sind Schmerzfreiheit undlangfristige Zahngesundheit wichtig. Die Berücksichtigung derPatientenperspektive bei der endodontischen Behandlung hatsignifikante Auswirkungen auf die bestehenden Therapieleitlinien.«Ein ganzheitlicher Ansatz zur endodontischen Behandlung stelltden Patienten in den Mittelpunkt», erklärt die FDI-Vorsitzende Dr.Kathryn Kell. «Der Erfolg einer Behandlung sollte nichtausschliesslich anhand technischer Ziele und klinischer Symptomatikbeurteilt werden. Wir sollten uns mehr darum kümmern, wie wir unserenPatienten am besten helfen.»In diesem Whitepaper werden die Ergebnisse einer Befragung dernationalen FDI-Mitgliedsverbände zu Schwierigkeiten bei derendodontischen Behandlung vorgestellt, bei der sich herausstellte,dass in vielen Ländern der Zugang zu Therapien ein grosses Problemist. Ausserdem gilt die Endodontie häufig fälschlicherweise alskomplexes oder schmerzhaftes Verfahren, was Patienten von derBehandlung abhält.«Unbehandelte Zahnwurzelentzündungen können die Lebensqualitätdurch kraniofaziale Schmerzen, Schwierigkeiten beim Kauen undSchlafprobleme drastisch beeinträchtigen», so Dr. Terri Dolan,Vizepräsidentin und Chief Clinical Officer von Dentsply Sirona. «Wirsind stolz, dass wir die FDI bei diesen Herausforderungen aktivunterstützen dürfen, indem wir konkrete Lösungen bereitstellen, umdie endodontische Gesundheit auf der ganzen Welt zu verbessern.»Die Endodontie (griechisch endon «innen», odon «Zahn») ist einBereich der Zahnheilkunde, der sich mit der Bewahrung und Behandlungder Zahnpulpa und des periapikalen Gewebes beschäftigt. DasFDI-Projekt «Endodontics in General Practice» soll dazu dienen,Zahnärzte bei der praktischen Anwendung der Endodontie zuunterstützen.Über die FDI World Dental FederationDie FDI (https://www.fdiworlddental.org/) vertritt mehr als eineMillion Zahnärzte weltweit und verfolgt die Vision einer optimalenZahngesundheit. Mitglied der FDI sind rund 200 nationaleZahnärztekammern und -verbände sowie Fachgruppen aus über 130Ländern.Über Dentsply SironaDentsply Sirona (https://www.dentsplysirona.com/en) ist derweltweit grösste Entwickler von professionellen Dentalprodukten und-technologien und unterstützt Zahnärzte und deren Patienten auf derganzen Welt seit mehr als einem Jahrhundert mit innovativen Lösungenund Dienstleistungen. Dentsply Sirona entwickelt, produziert undvermarktet weltweit Zahn- und Mundpflegeprodukte sowie medizinischesVerbrauchsmaterial unter mehreren Marken von Weltrang.Pressekontakt:Charanjit Jagait: Tel.: +41 79 796 76 13cjagait@fdiworlddental.orgOriginal-Content von: FDI World Dental Federation, übermittelt durch news aktuell