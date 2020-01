FDA sagt Bristol Myers Squibb beschleunigte Prüfung für Krebs-Kombitherapie zu

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers Squibb":

PRINCETON (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb hat in den USA mit seinem wichtigen Krebsmittel Opdivo Aussicht auf eine vorrangige Prüfung in einer weiteren Indikation.



Die US-Arzneimittelbehörde vergab der Kombinationstherapie aus Opdivo und dem Antikörper-Medikament Yervoy bei bestimmten Formen des nichtkleinzelligem Lungenkrebs (NSLC) den Status "Priority Review", wie der Konzern am Mittwoch in Princeton mitteilte. Damit wird das übliche Zulassungsverfahren der Behörde um mehrere Monate verkürzt.

Eine beschleunigte Überprüfung erteilen die FDA-Experten in der Regel jenen Medikamenten, von denen angenommen wird, dass sie die Behandlung einer schweren Krankheit signifikant verbessern können. Die