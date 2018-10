FDA gewährt MediBeacons Transdermal GFR Measurement System den Status als bahnbrechendes Gerät

Bahnbrechendes Gerät von MediBeacon wurde entwickelt, um GFR beiPatienten mit eingeschränkter oder normaler Nierenfunktion zu messenSt. Louis (ots/PRNewswire) - MediBeacon Inc(http://www.medibeacon.com/)., dessen größter Anteilseigner PansendLife Sciences der HC2 Holdings, Inc. (NYSE MKT: HCHC) ist, gab heutebekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde Food and DrugAdministration (FDA) den Status als bahnbrechendes Gerät(Breakthrough Device) an das unternehmenseigene Transdermal GFRMeasurement System (TGFR) verliehen hat. Das Gerät ist konzipiert, umdie glomeruläre Filtrationsrate (GFR) bei Patienten miteingeschränkter oder normaler Nierenfunktion zu messen.1MediBeacons (http://www.medibeacon.com/) TGFR, das von der FDA alsKombinationsprodukt eingestuft wird, umfasst einen optischenHautsensor, einen Monitor und MB-102, einen proprietärenfluoreszierenden Markierungswirkstoff, dessen Leuchtkraft durch Lichtaktiviert wird. Das TGFR wurde entwickelt, um Medizinern diekontinuierliche Echtzeit-Überwachung der GFR eines Patienten amPflegeort zu ermöglichen, ohne dabei Blut- oder Urinprobendurchführen zu müssen.Die Fähigkeit zur GFR-Messung ist von hohem klinischem Interesse,insbesondere bei Patienten mit einer Nierenerkrankung oder mit einemerhöhten Risiko dafür. Nierenerkrankungen sind eine schleichendeEpidemie, die mehr als 850 Millionen Menschen weltweit betrifft. Dasist die zweifache Anzahl der von Diabetes Betroffenen und mehr alsdas Zwanzigfache der Anzahl von Menschen, die von Krebs betroffensind.2Im Rahmend des Programms Breakthrough Devices, einer Bestimmungdes US-Gesetzes 21st Century Cures Act, arbeitet die FDA mitUnternehmen an der Beschleunigung der regulatorischen Überprüfung, umPatienten einen zeitnaheren Zugang zu Diagnose- undTherapietechnologien zu bieten. Laut Angaben der FDA ist ein"Breakthrough Device" wie das TGFR ein Produkt, das im Vergleich zumderzeitigen Behandlungsstandard über ein Potenzial mit höhererWirkung bei der Diagnose von lebensbedrohlichen oder irreversiblenbeeinträchtigenden Krankheiten bzw. Störungen verfügt.3"Wir sind begeistert, dass die FDA anerkannt hat, dass unserTransdermal GFR Measurement System die Anforderungen dieserEinstufung erfüllt", sagte Steve Hanley, CEO von MediBeacon. "Wirfreuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit mit der FDA, währendwir mit unserer multizentrischen Zulassungsstudie in den VereinigtenStaaten und in Europa beginnen.""Wir blicken mit großem Optimismus auf das bahnbrechendeEchtzeit-Messystem der Nierenfunktion von MediBeacon", sagte PhilipFalcone, Vorsitzender, Chief Executive Officer und Präsident von HC2."HC2 setzt sich für die konsequente Förderung dieser bemerkenswertenInnovation ein, die das Potenzial hat, Millionen von Menschen auf derganzen Welt zu helfen."Die Markierungswirkstoffe und Geräte von MediBeacon,einschließlich des TGFR, sind von keiner Regulierungsbehörde alsHumanarzneimittel freigegeben oder genehmigt.Informationen zu MediBeacon Inc.MediBeacon verfolgt das Ziel, biokompatible optische Diagnostikafür die physiologische Überwachung, chirurgische Führung undbildgebende Darstellung von Erkrankungen beim Menschen auf den Marktzu bringen. Verschiedene Produktkonzepte auf diesen Gebieten sind imBestand des geistigen Eigentums von MediBeacon enthalten. MediBeaconsPortfolio schließt ein Nierenfunktionssystem ein, das einen optischenHautsensor mit einem proprietären fluoreszierendenMarkierungswirkstoff kombiniert, dessen Leuchtkraft durch Lichtaktiviert wird. Das derzeit in klinischen Studien erprobte Systemwurde entwickelt, um Medizinern die kontinuierlicheEchtzeit-Überwachung der Nierenfunktion eines Patienten zuermöglichen.Erfahren Sie mehr über MediBeacon unter www.medibeacon.comInformationen zu HC2 Holdings, Inc.HC2 Holdings, Inc. ist eine börsennotierte (NYSE: HCHC)diversifizierte Holding-Gesellschaft und verfolgt Möglichkeiten,Unternehmen zu übernehmen und zum Wachstum zu verhelfen, dielangfristig und nachhaltig freien Cashflow und attraktive Renditengenerieren können, um den Nutzen für alle Beteiligten zu maximieren.HC2 verfügt über eine Vielzahl von operativen Tochtergesellschaftenin acht Geschäftsbereichen (berichtspflichtige Segmente): Bauwesen,Marine-Dienstleistungen, Energie, Telekommunikation, Life Sciences,Rundfunk, Versicherungen, und Sonstige. Zu den größten operativenTochtergesellschaften von HC2 zählen DBM Global Inc., eineUnternehmensfamilie, die vollständig integrierte Bau- undStahlbauleistungen anbietet, und Global Marine Systems Limited, einführender Anbieter im Bereich Engineering und Leistungen für dieUnterwasserkabelinfrastruktur. Das 1994 gegründete Unternehmen HC2hat seinen Hauptsitz in New York, Bundesstaat New York. Näheres überHC2 und seine Portfoliounternehmen finden Sie unter www.hc2.com1 Daten dokumentiert. MediBeacon Inc., St. Louis, Missouri.2 Gemeinsame Pressemitteilung, 27. Juni 2018 "The hidden epidemic:Worldwide, over 850 million people suffer from kidney diseases",American Society of Nephrology - ASN (https://www.asn-online.org ),ERA-EDTA (http://web.era-edta.org) und ISN (https://www.theisn.org).3 U.S. Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM581664. (https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM581664.pdf)pdf (https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM581664.pdf)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/772208/MediBeacon_Inc_Logo.jpgPressekontakt:Für Informationen über die HC2 Holdings, Inc.wenden Sie sich bitte an: Andrew G. BackmanManaging Director - Investor Relations & Public Relationsabackman@hc2.com212-339-5836Steve HanleyMediBeacon Inc.Büro - 314-269-5808E-Mail - Hanley@medibeacon.comwww.medibeacon.comOriginal-Content von: MediBeacon Inc., übermittelt durch news aktuell