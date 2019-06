Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Baltimore (ots/PRNewswire) - DT MedTech, LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2488062-1&h=1776295861&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2488062-1%26h%3D1797633441%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dtmedtech.com%252F%26a%3DDT%2BMedTech%252C%2BLLC&a=DT+MedTech%2C+LLC) (DTM) gab heute bekannt, dass das HintermannSeries H3(TM) (H3) Total Ankle Replacement (TAR) System die"Premarket Approval" (PMA) von der US-amerikanischen Food and DrugAdministration erhalten hat. Das H3 ist ein dreiteiliges,"mobile-bearing" Implantat. Das Hintermann Series H3 Total AnkleReplacement (Sprunggelenk-Vollersatz) System ist für die Verwendungals nicht zementiertes Implantat angezeigt, das durch primäreOsteoarthrose, posttraumatische Osteoarthrose oder durch Arthritisals Folge einer entzündlichen Erkrankung bedingte schmerzhafte,arthritische Sprunggelenke ersetzt.Das H3 war von Prof. Dr. Beat Hintermann, dem weltbekannteFacharzt für Fuß- und Sprunggelenk-Chirurgie in Liestal in derSchweiz, entwickelt worden. Seitdem es im Mai 2000 zum ersten Malverwendet wurde, wurde das H3 bei mehr als 20.000 Patienten außerhalbder USA eingesetzt.Prof. Dr. Hintermann sagte dazu: "Ich bin sehr stolz auf dieseErrungenschaft. Von dem Moment an, als das erste H3 implantiertwurde, war es immer der Traum, das H3 auch auf den US-Markt zubringen und so eine bessere Patientenversorgung und bessereErgebnisse zu erzielen. Außerhalb der USA konnten wir erleben, wiesich die Ergebnisse für das H3 enorm verbessert haben, und wir freuenuns, dass wir dieses TAR jetzt auch amerikanischen Chirurgenbereitstellen können."Laut der Zusammenfassung der Angaben zur Sicherheit undWirksamkeit (Summary of Safety and Effectiveness Data) von der FDAzeigen die klinischen Daten zur Unterstützung der PMA, dass fünfJahre nach der Implantation 95,9 Prozent der H3-Patienten mit demEingriff mäßig bis sehr zufrieden waren. Nach sieben Jahren lag dieÜberlebensrate bei 88 Prozent.David Reicher, Präsident und Chief Executive Officer von DTM,sagte: "Wir sind sehr froh darüber, dass wir diese Zulassung für dasH3 erhalten haben. Bedanken möchte ich mich bei Dr. Beat Hintermannund seinem Team, bei allen von M Squared Associates, bei unserenBeratern und Hauptaktionären sowie bei allen unseren Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern bei Data Trace für ihre Ausdauer und ihreunermüdliche Arbeit, um dieses bedeutsame Ziel zu erreichen."Neben dem H3, dem "mobile-bearing" TAR, wird DTM auch weiterhindie Hintermann Series H2® (H2) vertreiben, bei dem es sich um einzweiteiliges, zementiertes, semi-rigides TAR handelt, das seine510(k)-Marktzulassung im November 2017 erhalten hat. Chirurgen werdenab sofort die Option haben, ihren Patienten, bei denen sie H3 oder H2für die allererste TAR nutzen, mit nur einem einzigen Satz anWerkzeugen eine Komplettlösung anbieten zu können.Zusätzliche Informationen zu DTM innerhalb der Vereinigten Staatenerhalten Sie per E-Mail unter info@DTMedTech.com oder telefonischunter 410-427-0003, außerhalb der Vereinigten Staaten nutzen Siebitte die E-Mail-Adresse dtmedtech@healthlinkeurope.com oder dieTelefonnummer +31 73 303 2537.Informationen zu DT MedTech, LLCDT MedTech, LLC ist die Muttergesellschaft von DT MedTechInternational und European Foot Platform, S.A.R.L. DTM und seineTochtergesellschaften unterhalten Niederlassungen in Baltimore(Maryland), Dublin (Irland), Saint-Louis (Frankreich) und Liestal(Schweiz). Das Mitglied der Data Trace-Unternehmensfamilie ist seitmehr als 30 Jahren führend in den Bereichen wissenschaftliche undmedizinische Publikationen, Vermarktung, chirurgische Ausbildung,Management klinischer Studien, Arzthaftpflichtversicherung undInformationsdiensten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/898388/DT_MedTech_LLC_H3_Composite_DoubleCoat_Left_Facing.jpgOriginal-Content von: DT MedTech, LLC, übermittelt durch news aktuell