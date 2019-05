Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Concept Medical Inc. wurde vonder US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde (Food and DrugAdministration, FDA) für MagicTouch, sein Sirolimus-beschichteter Ballonkatheter(Drug-Coated Balloon, DCB) zur Behandlung von koronarerIn-Stent-Restenose (ISR), die Designation als Durchbruchgerät("Breakthrough Device Designation") erteilt.In-Stent-Restenose (ISR) bezeichnet die schrittweiseWiederverengung einer gestenteten Koronararterienläsion aufgrund dernachfolgenden Gewebeverbreitung an der gestenteten Stelle. ISR trittbei etwa zehn Prozent der Patienten mit implantiertemmedikamentenbeschichteten Stent (Drug-Eluting Stent, DES) sowie bei30 Prozent der Patienten mit implantiertem unbeschichtetenMetallstent (Bare-Metal Stent, BMS) auf. Für Patienten, bei denen esnach einer vorherigen Implantation eines unbeschichteten Metall- bzw.medikamentenbeschichteten Stents zu einer erneuten Verstopfung derKoronararterien kommt, kommt eine Behandlung mit MagicTouch in Frage.Durch das Programm für Durchbruchgeräte ("Breakthrough DevicesProgram") möchte die FDA Gesundheitsdienstleistern in den USAschnellen Zugang zu diesen Medizinprodukten ermöglichen, indem ihreEntwicklung, Bewertung und Prüfung beschleunigt wird. Dabei werden inEinklang mit der Mission der Behörde, die öffentliche Gesundheit zuschützen und zu fördern, weiterhin die gesetzlichen Standards für dieGenehmigung vor der Markteinführung, die 510(k)-Zulassung und dieNeuprodukt-Marketingautorisierung eingehalten.Das Programm für Durchbruchgeräte bietet Herstellern durch mehrereverschiedene Programmoptionen die Möglichkeit, sich mit FDA-Expertenauszutauschen, um effizient die Punkte anzugehen, die während derPrüfphase vor der Markteinführung aufkommen. Dadurch erhaltenHersteller problemloser Feedback von der FDA und können rechtzeitigÜbereinstimmungsbereiche identifizieren. Darüber hinaus wird denEinreichungen der Hersteller bei der Prüfung Priorität eingeräumt. ImRahmen des Programms wird die FDA neben der vorrangigen Prüfung CMIauch durch interaktive Kommunikation bezüglich der Geräteentwicklungsowie durch Protokolle zu klinischen Studien unterstützen, bis hinzur kommerziellen Entscheidungsfindung."Ich war von den angiographischen und IVUS-Resultaten vonMagicTouch für ISR in der brasilianischen ISR-Studie tiefbeeindruckt. Während der gesamten Studie kamen keine Bedenken zuSicherheit oder Toxizität auf", so Dr. Alexandre Abizaid, Leiter fürKoronarinterventionen am Institute Dante Pazzanese de Cardiologia inSão Paulo, Brasilien."Nach jahrelanger Forschung ist es uns gelungen, dieLimus-Drug-Delivery-Plattform so zu beherrschen, dass die Entwicklungeines innovativen Produkts wie MagicTouch möglich ist", so Dr. ManishDoshi, Gründer, Präsident und CEO. "MagicTouch wurde bislang weltweitfür 25.000 Patienten kommerziell genutzt, wobei die europäischeRegion über die höchste Patientenanwendungsrate verfügt. Abgesehenvom Vertrieb wurde MagicTouch in klinischen Studien, die in Ländernwie Großbritannien, Italien und Brasilien durchgeführt wurden,ausführlich untersucht. Jetzt freuen wir uns, unsere Arbeit mit derUS-amerikanischen FDA aufnehmen zu können, sodass auch Patienten inden USA von unserer Technologie profitieren können", fügte Manishhinzu."Die FDA-Designation von MagicTouch für das Programm fürDurchbruchgeräte wird CMI ermöglichen, sein Ziel zu erreichen, diesevielversprechende Technologie und innovative Behandlung ISR-Patientenin den USA zugänglich zu machen. Unser Vertrauen in MagicTouch fußtauf dem positivem Feedback, das wir von den Anwendern unseresProduktes erhalten, die wir durch den aktuell laufenden Verkauf vonMagicTouch in vielen europäischen Ländern gewinnen", so Dr. KiranPatel, Kardiologe und Vorsitzender von CMI. "CMI ist zuversichtlich,dass die Wahl von MagicTouch mit seiner einzigartigenDrug-Delivery-Technologie für das Programm für Durchbruchgeräte derFDA Patienten in den USA, die an koronarer ISR leiden, den schnellenZugang zu dieser vielversprechenden neuen Technologie bieten wird,sodass ihnen eine sichere und effektive Behandlung geboten werdenkann."Informationen zu Concept Medical Inc.:CMI, mit Hauptsitz in Tampa, Florida, verfügt überGeschäftsstellen in den Niederlanden, Singapur und Brasilien. DieFertigungsstätten des Unternehmens befinden sich in Indien. CMI istauf die Entwicklung von Drug-Delivery-Systemen spezialisiert undverfügt über einzigartige, patentierte Technologieplattformen, dieeingesetzt werden können, um Arzneimittel-/Pharmawirkstoffe über dieluminalen Oberflächen von Blutgefäßen abzugeben.CMI hat über 100 Patente (in elf Patentfamilien) in verschiedenenLändern erteilt bekommen. Dazu gehören Verfahrens-, Produkt- undGerätepatente im Bereich Nanotransporter-basierte Arzneimittelabgabe.Das Unternehmen verfügt über kommerziell erhältliche Produkteaußerhalb der Vereinigten Staaten für periphereVerschlussindikationen, wie z. B. unterhalb des Knies (BTK),arteriovenöse Fisteln (AVF) und Erkrankungen der oberflächlichenOberschenkelarterie (SFA). Darüber hinaus verfügt CMI über einbeachtliches Portfolio an Produkten, die sich in der aktivenEntwicklung befinden.Informationen zu MagicTouch:MagicTouch ist der weltweit einzige kommerziell erhältlicheSirolimus-beschichtete Ballon mit CE-Kennzeichnung. Er wurde für mehrals 25.000 Patienten in wichtigen internationalen Märkten verwendet.Die einzigartige Drug-Delivery-Technologieplattform zur Beschichtungdes MagicTouch-Ballons wurde entwickelt, um Submikron-Partikel vonSirolimus abzugeben, die in einen biokompatiblen Wirkstoffträgereingekapselt sind. Wirkstoff- und Trägerkomplex wurden so konzipiert,dass auch die inneren Schichten der Gefäßwände erreicht werden undals Speicher für die langfristige Abgabe von Sirolimus dienen. CMIhat bedeutende klinische Daten gesammelt und viele ehrgeizigelaufende sowie anstehende klinische Programme für MagicTouch in dieWege geleitet.