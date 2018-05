FC Schalke 04 setzt auf Deutsche Glasfaser als Sponsor und Esport-Partner (FOTO)

Borken (ots) -Deutsche Glasfaser ist offizieller Sponsor des FC Schalke 04: Daswahrscheinlich jüngste und ungewöhnlichsteTelekommunikationsunternehmen Deutschlands unterstützt denTraditionsclub ab sofort als Sponsor auf dem realen Rasen und auf demdigitalen Spielfeld als Partner im Bereich Esport. Schalke 04 undDeutsche Glasfaser verbindet nicht nur die Liebe zu Tempo undTechnik, sondern auch eine zupackende und bodenständige Mentalität.Deutsche Glasfaser ist neuer, offizieller Sponsor des FC Schalke04: Der aktuelle deutsche Vizemeister, der sich in den letzten 18Jahren 16 mal für die Teilnahme am internationalen Geschäftqualifizierte und auch in diesem Jahr wieder in der Champions-Leaguestarten wird, setzt damit auf den jüngsten und ungewöhnlichstenSpieler unter den deutschen Telekommunikationsunternehmen: DeutscheGlasfaser wurde erst vor fünf Jahren gegründet und hat sich in dieserZeit bereits als Marktführer mit reinen FTTH-Glasfaseranschlüssen("Fiber To The Home" - Glasfaser bis ins Haus) etabliert, die bis indie Wohnungen, Schulen oder Unternehmen reichen. Tempo und Techniksind daher der gemeinsame Nenner der neuen Zusammenarbeit - auf demRasen wie im Esport-Bereich: Internetverbindungen mitFTTH-Glasfaseranschlüssen sind konkurrenzlos reaktionsschnell.Alexander Jobst, Vorstand Marketing des FC Schalke 04, erklärt,warum der Traditionsclub und Deutsche Glasfaser so gutzusammenpassen: "Mit unserem neuen E-Sport Partner Deutsche Glasfaserfreuen wir uns auf eine technologische und innovative Zusammenarbeit.Fürs maximale Gaming-Erlebnis gibt es technisch einfach nichtsBesseres als einen reinen Glasfaseranschluss an das weltweite Netz."Uwe Nickl, CEO von Deutsche Glasfaser: "Schalke 04 hat als einerder ersten Fußballvereine Deutschlands erkannt, welche Chancen Esportbietet. Heute ist Schalke 04 der Innovationsführer im Esport - unddie Nummer Eins verdient die beste Leitung: Bandbreite undReaktionsgeschwindigkeit unseres reinen Glasfaseranschlusses sindeinfach nicht zu toppen. Wir freuen uns deshalb, dass wir als jungesTelekommunikationsunternehmen Schalke 04 für eine langfristigeZusammenarbeit gewinnen konnten. Der FC Schalke 04 hilft uns dabei,unser Angebot bundesweit noch bekannter zu machen."Neben den bekannten Werbe- und Kooperationsformen hat die neuePartnerschaft im Bereich Esport einen besonderen Reiz: Der FC Schalke04 ist ein Pionier im digitalen Spitzensport - undFTTH-Glasfaseranschlüsse sind herkömmlichen Internetverbindungen vorallem beim Gaming klar überlegen. Weil Deutsche Glasfaser keinekupferhaltigen Telefon- oder Fernsehkabel wiederverwendet, werden dieLichtsignale ungebremst durch reine Glasfaserleitungen übertragen.Das Ergebnis ist ein konkurrenzloser "Ping"-Wert, der besonders beimprofessionellen Gaming eine herausragende Rolle spielt. Er bezeichnetdie Zeitspanne zwischen dem Aussenden eines Datenpaketes an einenEmpfänger und des daraufhin unmittelbar zurückgeschicktenAntwortpaketes. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht nur für dieFans des Esports wichtig: Reine FTTH-Glasfaseranschlüsse ermöglichenauch Echtzeitanwendungen für Unternehmen im Bereich Industrie 4.0 -weshalb auch in immer mehr Industrie- und Gewerbegebieten reineFTTH-Glasfasernetze verlegt werden.Über Deutsche GlasfaserDie Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser mit Hauptsitz in Borken(NRW) plant, baut und betreibt anbieteroffeneGlasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Sieengagiert sich bundesweit privatwirtschaftlich für dieBreitbandversorgung ländlicher Regionen. Mit innovativen Planungs-und Bauverfahren realisiert Deutsche Glasfaser in enger Kooperationmit den Kommunen FTTH-Netzanschlüsse schnell und kosteneffizient -auch im Rahmen bestehender Förderprogramme für den flächendeckendenBreitbandausbau. Ursprünglich von der InvestmentgesellschaftReggeborgh gegründet, agiert die Unternehmensgruppe seit Mitte 2015unter mehrheitlicher Beteiligung des Investors KKR. Seit 2018 istDeutsche Glasfaser als FTTH-Anbieter mit den meisten Vertragskundenmarktführend in Deutschland. Für den aktuellen Ausbauplan von einerMillion Anschlüssen stehen rund 1,5 Milliarden Euro Kapital bereit.www.deutsche-glasfaser.deÜber FC Gelsenkirchen - Schalke 04 e.V.Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. zählt mit sieben DeutschenMeisterschaften, fünf Erfolgen im deutschen Pokal sowie dem Sieg imUEFA-Pokal 1997 zu den erfolgreichsten Fußballvereinen Deutschlands.Im Geschäftsjahr 2017 erzielten die Königsblauen einen Umsatz von240,1 Mio. Euro. Der FC Schalke 04 steht für die Werte Tradition,Erfolg und Leidenschaft und zählt mit mehr als 150.000 Mitgliedern zuden drei größten Sportvereinen Deutschlands und den fünf größtenweltweit. Spielstätte der Königsblauen ist die VELTINS-Arena, eineder größten Multifunktionsarenen in Europa. Im Jahr 2017 strömten 2,3Mio. Besucher zu den insgesamt 1.146 Veranstaltungen aus denKategorien Sport, Entertainment, Firmenevents, Messen etc. Highlightsunter den Konzerten der letzten Jahre waren nationale undinternationale Top Acts wie Coldplay, Udo Lindenberg, AC/DC, RobbieWilliams, U2, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Metallica, Helene Fischerund viele mehr.
www.schalke04.de