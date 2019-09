Berlin (ots) - Die Entscheidungen derSchiedsrichter-Videoassistenten sorgen auch in der noch jungenBundesliga-Saison für hitzige Diskussionen. In der Vorsaison wurdenin 306 Spielen (ohne Relegation) insgesamt 104 Entscheidungendokumentiert, bei denen die Schiedsrichter die Situation perVideobild am Spielfeldrand überprüften - oder ihre ursprünglicheEntscheidung nach Rücksprache mit Köln per Headset revidierten. 82Fehlentscheidungen wurden so laut DFB korrigiert. Zwei Schiedsrichterstanden bei diesen Eingriffen aus Köln besonders im Fokus: Dr. FelixBrych wurde fünf Mal aus dem Kölner Keller überstimmt, Deniz Aytekinwurde bei acht Entscheidungen gar sieben Mal korrigiert.Grund genug für den FCPlayFair! (www.fcplayfair.org), nach Endeder letzten Saison gemeinsam mit seinem Kooperationspartner kickerein bundesweites Meinungsbild zur Akzeptanz des Videobeweisesdurchzuführen. Über 150.000 Fans haben sich an der Umfrage(https://www.fcplayfair.org/videobeweis/) beteiligt.Die Ergebnisse zeigen deutlich: Das Fußball-Land ist gespalten. 50Prozent finden den Videobeweis grundsätzlich gut, "weil dadurch klareFehlentscheidungen korrigiert werden können". Aber 40 Prozent allerBefragten widersprechen diesem Statement und stimmen der Aussagenicht zu.Klare und eindeutige Worte finden die Fans zur Umsetzung desVideobeweises: 71 Prozent meinen: "Die Umsetzung ist schlecht." Dazuträgt sicherlich auch die katastrophale Bilanz bei der Auslegung desHandspiels im Strafraum bei: Hier widersprechen satte 90 Prozent derAussage, dass "die Auslegung des Handspieles verständlicher undklarer geworden" sei. Die Schwächen in der Umsetzung führen dann auchbei 62 Prozent der Befragten zu der Aussage, dass "der TV-Videobeweisdem Fußball die Emotionen nimmt". Vor allem die Fans im Stadiondürften das noch deutlich kritischer sehen: Haben sie doch nicht dieMöglichkeit, selber das Geschehen am Monitor zu verfolgen und zubewerten - sie bleiben ahnungslos und verunsichert im Stadion zurück.Nach jedem Torjubel der bange Blick zum Schiri: Greift er sichwomöglich ans Ohr? Meldet sich der Kölner Keller? Muss ich mal wiederunter Vorbehalt jubeln?Nach zwei Jahren Videobeweis lautet also das Fazit: Statistischwurde möglicherweise die Zahl der Fehlentscheidungen reduziert undmöglicherweise mehr Gerechtigkeit im Fußball geschaffen ¬- aber wederFans, noch Spieler, noch die Clubs scheinen mit der Entwicklungzufrieden zu sein. Unruhiger und kontroverser war die Situation aufdem Platz vor Einführung des Videobeweises sicherlich nicht.Als FC PlayFair! machen wir uns gemeinsam mit unserem Beirat, demehemaligen FIFA-Schiedsrichter Urs Meier, Gedanken über Alternativenund Lösungen: Eine aus anderen Sportarten bekannte Möglichkeit wäre,die strittige Szene den Zuschauern im Stadion zu zeigen. DieserVorschlag wurde von 76 Prozent der Umfrage-Teilnehmer befürwortet.Der FC PlayFair! geht aber noch weiter und fordert: DieEntscheidung muss wieder raus aus dem Keller und zurück ins Stadion.Zukünftig sollte wieder nur das Schiedsrichterteam vor Ortentscheiden, ob es sich eine Szene auf dem Bildschirm amSpielfeldrand, gemeinsam mit den Fans im Stadion, noch einmalanschaut. Die Teams sollten zudem zwei Mal pro Spiel die Möglichkeithaben, eine strittige Szene durch das Schiedsrichterteam vor allerAugen überprüfen zu lassen. Ähnliche Konzepte werden seit Jahrenerfolgreich in der NFL in den USA eingesetzt.Gebt den Spielern, den Schiedsrichtern und den Fans im Stadion dasSpiel zurück. Holt die Schiedsrichter aus dem Kölner Keller und setztsie gemeinsam mit DFB, Clubs und Fan-Vertretern an den runden Tisch.Wir müssen miteinander reden.Über den FCPlayFair!Der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V."wurde im Januar 2017 von Familienunternehmer Claus Vogt undSportökonom Prof. Dr. André Bühler gegründet, um angesichts der immerweiter zunehmenden Über-Kommerzialisierung im Profifußball inDeutschland und anderswo die dringendsten Probleme zu identifizierenund mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Mitglieder des FCPlayFair! lieben den Fußball und sind Anhänger derunterschiedlichsten Clubs. Sie sitzen in der Loge und stehen in derKurve. Der FC PlayFair! arbeitet streng übervereinlich. WeitereInformationen unter www.fcplayfair.org.Pressekontakt:FC PlayFair! - Verein für Integrität im Profifußball e.V.c/o CP KommunikationChristian PrechtlAlte Eppelheimer Straße 2369115 Heidelberg+49 (0)177 2828111info@cpkomm.dewww.cpkomm.deOriginal-Content von: FC PlayFair!, übermittelt durch news aktuell