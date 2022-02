FC Liverpool und Vista gehen Partnerschaft ein und unterstützen gemeinsam Kleinunternehmen

Liverpool (ots) -Der FC Liverpool und das globale Marketing- und Designunternehmen Vista haben einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, mit dem Vista zum Design- und Marketingpartner der "Reds" für Kleinunternehmen wird.1995 gegründet, nutzen mittlerweile weltweit mehr als 17 Millionen Kleinunternehmen die Marke Vista und ihre Produkte VistaPrint, 99designs by Vista und VistaCreate.Die globale Partnerschaft mit dem FC Liverpool ist die erste Sportpartnerschaft von Vista in Großbritannien. Gemeinsam wollen beide Partner Kleinunternehmen aus der weltweiten Liverpool-Community würdigen und unterstützen. Unter anderem sind digitale Inhalte für Social Media, Kampagnen im Stadion und andere Werbeaktionen geplant. Der FC Liverpool und Vista werden außerdem eine ganze Reihe spannender Design-Initiativen starten, die Fans und die Community der Kleinunternehmen ansprechen sollen.Der anfängliche Fokus der Partnerschaft liegt auf der Unterstützung von Kleinunternehmen in Liverpool durch das "Small Business of the Match"-Erlebnis. Erfolgreiche Kleinunternehmer werden vom FC Liverpool für ihren positiven Einfluss auf die Gemeinschaft nominiert und mit einer Einladung ins Stadion Anfield belohnt. Neben einem unvergesslichen Spieltag profitieren die Unternehmen von der weitreichenden Anerkennung, die die Nominierung mit sich bringt.Zudem wird Vista die Kleinunternehmen mit verschiedenen Design- und Marketingdienstleistungen unterstützen. Dazu wird eine Reihe von Kleinunternehmen ausgewählt, die bei einem ausgewählten Spiel in Anfield den Heldenstatus erhalten.Drew Crisp, SVP Digital des FC Liverpool: "Wir sind begeistert, Vista im Team begrüßen zu dürfen. Dies ist eine spannende Partnerschaft, die in einem ersten Schritt Kleinunternehmen in Liverpool unterstützt, die dann im Gegenzug die Gemeinschaften in dieser Stadt stärken und so für eine bessere Zukunft sorgen."Er ergänzt: "Die letzten zwei Jahre waren für einige Unternehmen hart, und mit der Idee von Vista haben verdiente Kleinunternehmen die große Chance, ihren Namen im Scheinwerferlicht von Anfield zu präsentieren. Die Unternehmen erhalten eine globale Plattform, um die Geschichte ihres Unternehmens zu erzählen."Emily Shirley, General Managerin von Vista UK & Ireland, sagt:"Die Fußballmannschaften und Kleinunternehmen einer Stadt prägen das Lebensgefühl der Bewohner:innen ganz entscheidend. Daher freuen wie uns sehr über die Partnerschaft mit einer so ikonischen Mannschaft und Stadt wie Liverpool. Der FC hat eine riesige Fangemeinde, ein unglaubliches Talent und ist tief in der Gemeinschaft vor Ort verwurzelt. Wir freuen uns daher, diese Plattform nutzen zu können, um die unternehmerischen Helden Großbritanniens zu feiern und ihnen die Unterstützung zu bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen."Ricky Engelberg, Chief Marketing Officer von Vista, ergänzt: "Das Ziel von Vista als Design- und Marketingpartner für Kleinunternehmen auf der ganzen Welt ist es, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Denn kleine Unternehmen haben einen sehr großen Einfluss auf Gemeinschaften, - ob in Liverpool, in ganz Großbritannien oder im Rest der Welt. Vista freut sich über die Partnerschaft mit einem der berühmtesten Sportvereine überhaupt und ist begeistert, diese bemerkenswerten Unternehmen gemeinsam mit dem FC Liverpool ins Rampenlicht stellen zu können."Über VistaVista ist der Design- und Marketingpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt. Das globale Unternehmen beschäftigt aktuell Mitarbeiter:innen in mehr als 25 Ländern, die kontinuierlich remote arbeiten können. Seit über 20 Jahren kooperiert Vista eng mit Kleinunternehmen, lässt sich von ihnen inspirieren und setzt alles daran, Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse anzubieten. Als Dachmarke von VistaCreate, 99designs von Vista und VistaPrint ist das Unternehmen eine Fullservice-Adresse für Design, Digitales und Print, die die Präsenz von Kleinunternehmen online und offline erhöht und sie bei ihrem Erfolg unterstützt.Vista ist ein Cimpress-Unternehmen (Nasdaq: CMPR). Weitere Informationen finden Sie auf vista.comPressekontakt:Vista PresseteamfischerAppelt, relations GmbHvista@fischerappelt.deOriginal-Content von: Vista, übermittelt durch news aktuell