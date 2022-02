FC Liverpool kooperiert mit führendem Anbieter für Cloud-Speicherlösungen

Liverpool, Vereinigtes Königreich und Boston (ots/PRNewswire) -Der britische Fußballverein FC Liverpool begrüßt Wasabi Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3448965-1&h=3874962293&u=https%3A%2F%2Fwasabi.com%2Fde%2F&a=Wasabi+Technologies) als seinen neuen offiziellen Cloud-Storage-Partner.Der FC Liverpool gilt als einer der geschichtsträchtigsten und berühmtesten Fußballvereine der Welt. Wasabi möchte die neue Partnerschaft mit einer solch reputationsstarken Organisation in der Sportbranche nutzen, um die internationale Markenpräsenz zu festigen.Wasabi bietet einen einfachen, sicheren und kostengünstigen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen auf der ganzen Welt. Er ermöglicht es, branchenübergreifend eine unbegrenzte Menge an Daten zu speichern und jederzeit darauf zugreifen zu können, ohne dass Gebühren für Egress oder API-Anfragen oder eine feste Anbieterbindung anfallen. Und was besonders wichtig ist: dabei wird immer ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.Doch Fußball und Cloud – wie passt das zusammen? Die Sportindustrie wird zunehmend von Daten angetrieben: vom interaktiven Fanerlebnis bis hin zu Analysen, die die Entwicklung von Spielern und Spielstrategien vorantreiben. Die Partnerschaft mit Wasabi bietet dem FC Liverpool die Möglichkeit, seine riesigen Daten- und Informationsmengen in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Welt effizient zu speichern und zu nutzen.Drew Crisp, SVP of Digital beim Liverpool FC sieht die Partnerschaft klar als Gewinn: "Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten zur Innovation und Verbesserung der Technologie, die wir zur Speicherung und zum Austausch wichtiger Dateien und Informationen im gesamten Unternehmen nutzen. Daten werden auch in der Welt des Sports immer wichtiger, daher sind uns unsere so unglaublich wertvoll. Die sichere, effiziente Speicherung und der Echtzeit-Zugriff auf alle Informationen sind entscheidend für unsere Arbeit als Unternehmen und als Fußballverein. Wir freuen uns sehr, Wasabi Technologies als unseren neuen Cloud-Storage-Partner begrüßen zu dürfen."Weiter sagt er: „Wasabi möchte sein exponentielles Wachstum fortsetzen und eine äußerst wettbewerbsfähige Cloud-Speicher-Alternative in diesem schnell expandierenden Markt anbieten. Daher wollte das Unternehmen mit einer Marke zusammenarbeiten, die über eine große globale Reichweite verfügt und zudem eine Plattform zur Steigerung der Markenbekanntheit und des Engagements bieten kann. Wir freuen uns, dass wir mit der großen globalen Reichweite und den Marketingfähigkeiten von LFC die Markenplattform bieten können, die Wasabi braucht."Michael Welts, Chief Marketing Officer von Wasabi Technologies, sagt: "Dies ist ein historischer Moment in der Entwicklung der Marke Wasabi. Der Liverpool Football Club hat nicht nur eine Fangemeinde und eine globale Reichweite, die ihresgleichen sucht, sondern hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt, in einer zunehmend datengesteuerten Sportwelt ein technologischer Vorreiter zu sein. Die Zusammenarbeit von Wasabi mit dem LFC wird die Entwicklung unseres Unternehmens grundlegend verändern. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der größten Sportmarke der Welt viele denkwürdige und aufregende Möglichkeiten zu schaffen."Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: |Liverpool FC PR BüroTel: +44 151 432 5686, Email: PR-Department@liverpoolfc.com+++ Hinweise für die Redaktion +++Liverpooler Fußballverein FC Liverpool wurde 1892 gegründet und ist bis heute einer der geschichtsträchtigsten und berühmtesten Fußballvereine der Welt. Er gewann 19 Meistertitel, darunter die Premier League, sieben FA-Cups, acht Ligapokale, sechs Europapokale, drei UEFA-Cups, vier europäische Superpokale und 15 Charity Shields.Der FC Liverpool ist sich seiner sozialen verantwortung bewusst. Er ist stolz auf sein Erbe und spielt durch seine offizielle Wohltätigkeitsorganisation, die Liverpool FC Foundation, eine proaktive Rolle in seinen Gemeinden. Die Liverpool FC Foundation zielt darauf ab, neue Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Merseyside und darüber hinaus zu schaffen. Das Programm Red Neighbours, organisiert Veranstaltungen Aktivitäten, die speziell darauf ausgelegt sind, das Leben derjenigen zu verbessern, die in und um die Gegend von Anfield (L4, L5 und L6) leben.Wasabi Technologies Wasabi bietet einfachen, berechenbaren und erschwinglichen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen auf der ganzen Welt. Damit wird Unternehmen die Speicherung und der sofortige Zugriff auf eine unbegrenzte Menge an Daten zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz ermöglicht - ganz ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausstiegsgebühren.Wasabi genießt das Vertrauen von Zehntausenden Kunden weltweit und wurde als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen anerkannt. Ins Leben gerufen wurde Wasabi von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers. Wasabi hat bis heute fast 275 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston. Folgen Sie Wasabi auf Twitter, Facebook, Instagram und in unserem blog und bleiben Sie mit uns in Kontakt.Wasabi Technologies PR contact:Ballou for Wasabiwasabi_de@balloupr.com