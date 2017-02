FC Bayern startet eigenen TV-Sender - Programm rund um die Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München startet einen eigenen Fernsehsender, der künftig rund um die Uhr über den deutschen Fußball-Rekordmeister berichten wird.



Der Startschuss für FC Bayern.tv live erfolgt am kommenden Montag um 11.00 Uhr, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Zu empfangen ist der Kanal über EntertainTV des Bayern-Hauptsponsors Telekom sowie über die Internetseite und die Smartphone-Apps des FC Bayern. Der Preis beträgt 5,95 Euro im Monat. In der ersten Sendewoche ist der Zugang kostenfrei. "Es ist ein neuer Weg, um unsere vielen Fans zu erreichen", sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge zum Projekt./kbe/DP/stb