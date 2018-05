FC Bayern dominiert Bundesliga auch finanziell / Der deutsche Meister verteidigt Platz vier in der Deloitte Football Money League

--------------------------------------------------------------Football Money Leaguehttp://ots.de/wiiiIG--------------------------------------------------------------Frankfurt/München (ots) -- Im internationalen Umsatzranking belegt der FC Bayern Münchenhinter Manchester United, Real Madrid und dem FC Barcelona denvierten Rang, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 folgen aufden Plätzen zwölf und 16.- Diese drei Clubs führen auch das nationale Bundesliga-Ranking,gefolgt von Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV, an.- Merchandising stellt die prozentual am stärksten wachsendeErlösquelle der Bundesliga dar.Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04finden sich drei Clubs der Fußball-Bundesliga unter den 20umsatzstärksten Fußballclubs der Welt wieder. Dies geht aus derDeloitte-Studie "Football Money League" zur Spielzeit 2016/17 hervor,deren deutsche Version heute erschienen ist. Der FC Bayern Münchenbelegt mit einem Gesamtumsatz von 587,8 Millionen Euro (exklusiveTransfererlöse) hinter Manchester United, Real Madrid und dem FCBarcelona den vierten Platz und ist damit der einzige deutsche Clubin den Top 10. Die beiden Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund (332,6Mio. Euro) und FC Schalke 04 (230,2 Mio. Euro) folgen imDeloitte-Ranking auf den Plätzen zwölf und 16. Damit belegen diesedrei Clubs im Umsatz-Ranking der Bundesligisten auch die ersten dreiPlätze."Mit dem vierten Platz im internationalen Ranking zählt der FCBayern München einmal mehr zu den weltweiten Spitzenclubs und istsomit seit nunmehr zehn Jahren unter den Top 5 vertreten. Wie zuletztim sportlichen Bereich ist der FC Bayern hierzulande auchhinsichtlich der Umsatzerlöse Spitzenreiter, wenngleich BorussiaDortmund und der FC Schalke 04 ihren Rückstand dank neuerRekordumsätze reduzieren konnten. Generell zeigt sich imBundesliga-Ranking aber einmal mehr die große Relevanz derUEFA-Wettbewerbe für die Umsätze der Bundesliga-Clubs", erklärtKarsten Hollasch, Partner und Leiter Consumer Business bei Deloitte.Doch auch außerhalb der drei führenden Clubs gab es in derBundesliga einige Unterschiede hinsichtlich der Umsatzerlöse.Maßgeblich für die Einnahmen schienen vor allem die Teilnahme an derUEFA Champions League und der UEFA Europa League sowie diekommerziellen Erlöse zu sein. Während Letztere insbesondere Gelderaus Sponsoring umfassen, bietet auch das Merchandising attraktiveMöglichkeiten und wird eine immer wichtigere Einnahmequelle. Wie diedeutsche Version der "Football Money League" zudem zeigt, dürftenkünftig auch Clubs aus den USA und China weitere Erlössteigerungengenerieren und damit näher an die europäischen Vereine heranrücken.Wesentlicher Erfolgsfaktor des FC Bayern: die kommerziellen ErlöseEin zentraler Baustein bei den Umsatzerlösen des FC Bayern Münchenblieben weiterhin die kommerziellen Erlöse. So steigerte der deutscheRekordmeister in der Saison 2016/17 diese um 0,8 auf 343,4 MillionenEuro und eroberte damit im internationalen Ranking den Spitzenplatzin dieser Erlöskategorie von Manchester United zurück. Sie sind auchein wesentlicher Treiber der Positionierung des FC Bayern imBundesliga-Ranking vor Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.Die internationalen Wettbewerbe entscheiden über die PlatzierungDabei konnten sowohl der BVB als auch S04 in der Saison 2016/17neue Rekordumsätze erzielen. Bei Ersterem lag der Umsatz um 48,7Millionen Euro höher als im Vorjahr, wofür vor allem die zusätzlichenTV-Erlöse aus der UEFA Champions League verantwortlich waren.Gleiches gilt für den Umsatzrekord des FC Schalke 04 durch dieTeilnahme an der UEFA Europa League, welche einen wesentlichen Anteilan der Steigerung der Einnahmen aus Medienrechten um 10 Prozenthatte. Diese Erfahrung hat auch Borussia Mönchengladbach mit einemUmsatzwachstum von 20,0 Millionen Euro (+13%) gemacht. Haupttreiberdes erneuten Rekordumsatzes waren die Teilnahme an der UEFA EuropaLeague sowie das Vorrücken bis ins Halbfinale des DFB-Pokals.Einnahmen der Bundesliga-ClubsNeben den ersten vier Clubs verbuchten auch der Hamburger SV, der1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in der Spielzeit 2016/17Gesamtumsätze im dreistelligen Millionenbereich, wobei alle genanntenClubs ihren Umsatz im Vergleich zur Vorsaison steigern konnten. Nachdem Abstieg des Hamburger SV und des 1. FC Köln dürfte es jedochspätestens ab der Saison 2018/19 zu Änderungen imBundesliga-Umsatzranking kommen. Insgesamt reicht die Bandbreite derGesamtumsätze der hier dargestellten Bundesliga-Clubs vom FCIngolstadt mit 60,1 Mio. Euro bis hin zum FC Bayern München mit 587,8Mio. Euro und damit nahezu dem zehnfachen Umsatz.Einnahmestruktur der Bundesligisten 2016/2017 (in Mio. Euro)*Rang Club Gesamtumsätze** Spieltag Medienrechte Komm.Erlöse1 FC Bayern München 587,8 97,7 146,7 343,42 Borussia Dortmund 332,6 58,6 125,8 148,23 FC Schalke 04 230,2 53,3 82,3 94,64 Borussia M'gladbach 169,3 32,5 71,3 65,55 Hamburger SV 121,5 38,8 32,4 50,36 1. FC Köln 112,1 36,3 29,9 45,97 Eintracht Frankfurt 105,8 35,3 42,4 28,18 SV Werder Bremen 89,0 23,2 34,1 31,79 Hertha BSC 84,3 25,1 33,8 25,410 FSV Mainz 05 83,4 20,0 44,5 18,911 FC Ingolstadt 60,1 7,3 25,5 27,3* Nicht alle Clubs haben ihre Daten zur Verfügung gestellt; **exklusive Transfererlöse.Merchandising wird immer für Bundesligisten immer wichtigerIn der zurückliegenden Saison nahmen die Bundesliga-Clubsinsgesamt 191,8 Millionen Euro durch Merchandising ein. Im Schnittsind das 10,7 Millionen Euro pro Club, was einer Steigerung um 12Prozent seit 2012/2013 entspricht. Insgesamt wuchs diese Kategorie inden letzten zehn Jahren um 177 Prozent und damit stärker als alleanderen Erlöskategorien. Die meisten Merchandising-Artikel verkaufensich im Einzelhandel, wobei unter den Kunden alle Altersgruppennahezu gleichmäßig vertreten und ca. 38 Prozent weiblich sind.Neue Kräfte aus den USA und ChinaWährend die "Football Money League" aktuell ausschließlicheuropäische Clubs umfasst, spielen auch nicht-europäische Vereineeine zunehmend wichtige Rolle im internationalen Fußball. So stelltdie deutsche Studie mit Atlanta United FC (USA) und GuangzhouEvergrande Taobao FC (China) zwei aufstrebende Clubs vor, die 2017durchschnittlich jeweils mehr als 45.000 Zuschauer in ihre Stadienlockten. Dennoch dürften vorerst weiterhin die europäischen Vertreter- sowohl sportlich als auch finanziell - den Ton angeben und weiteresWachstum erzielen."Nachdem die Top-20-Clubs in der Saison 2016/2017 mit 7,9Milliarden Euro einen neuen Umsatzrekord verbuchten, darf für dieSpielzeit 2017/18 mit einem Überschreiten derAcht-Milliarden-Euro-Grenze bei den kumulierten Umsatzerlösengerechnet werden - auch wenn das Wachstum wahrscheinlich nicht mehrganz so hoch ausfallen wird. In der Bundesliga wird insbesondere derneue Medienrechtezyklus zu einer weiteren Steigerung beitragen", fügtHollasch hinzu.Die komplette Studie erhalten Sie auf Anfrage. WeitereInformationen finden Sie hier: http://ots.de/jhqWyNÜber DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. 