Der FC Bayern, RB Leipzig und der BVB warten auf ihre Gegner: die Auslosung des Achtelfinals der UEFA Champions League am Montag live im Free-TV auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Am Montag ab 11.30 Uhr für jedermann frei empfangbar live aufSky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der SkySport App- Kai Dittmann und Thomas Fleischmann führen durch dieÜbertragung, ab 13.00 Uhr analysiert Erik Meijer die Paarungen- Sky Reporter Uli Köhler ist in Nyon vor Ort und liefert dieersten Reaktionen, außerdem sind Reporter bei den drei deutschenVereinen vor Ort- Die Königsklasse live bei Sky: Auch im Achtelfinale wird Sky imRahmen der Original Sky Konferenz als einziger Anbieter alle Spieleund alle Tore live übertragen / zusätzlich überträgt Sky an jedemAbend ein Einzelspiel live und exklusiv, darunter auch alleRückspiele der drei deutschen Vereine- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbarMit dem FC Bayern München, RB Leipzig Borussia Dortmund haben drei deutscheVereine das Achtelfinale der UEFA Champions League erreicht und überwintern inder Königsklasse. Auf wen die drei Bundesliga-Klubs im Februar und März treffen,können Fußballfans am Montag live auf Sky Sport News HD verfolgen. Ab 11.30 Uhrwird die Achtelfinal-Auslosung auf dem 24-Stunden-Sportnachrichtsender sowie imLivestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App frei empfangbarausgestrahlt.Auf den FC Bayern und RB Leipzig, die ihre Vorrundengruppen jeweils gewinnenkonnten, warten dann unter anderem Real und Atlético Madrid sowie der FC Chelseaals mögliche Gegner. Borussia Dortmund wird entweder den FC Liverpool, JuventusTurin, Manchester City, Paris Saint-Germain oder den FC Valencia zugelostbekommen.Moderator Thomas Fleischmann und Kommentator Kai Dittmann führen im Studio durchdie Übertragung und analysieren die Paarungen im Anschluss. Ab 13.00 Uhr istAnalyse-Experte Erik Meijer zu Gast und wird seine Einschätzung derAchtelfinal-Duelle abgeben. Sky Reporter Uli Köhler berichtet aus Nyon und wirddort erste Reaktionen der Klub-Verantwortlichen einholen, darüber hinaus sindweitere Sky Reporter auch bei den drei deutschen Vereinen vor Ort.Das Achtelfinale der UEFA Champions League live bei SkyBereits bevor die erste Kugel gezogen wird, steht fest, dass Sky auch in derK.o-Phase die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland ist. Im Rahmender Original Sky Konferenz (jeweils zwei Spiele pro Abend um 21.00 Uhr) wird Skyals einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore des Achtelfinals live zeigen.Außerdem wird Sky an jedem der acht Abende je ein Einzelspiel in voller Längelive und exklusiv übertragen, darunter auch alle Rückspiele der drei deutschenVereine.Die weiteren Begegnungen, die Sky im Achtelfinale darüber hinaus alsEinzelspiele live und exklusiv überträgt, werden am Tag nach der Auslosungbekannt gegeben. Die Hinspiele werden am 18./19. und 15./26. Februarausgetragen, die Rückspiele am 10./11. und 17./18. März. Alle Begegnungen werdenum 21.00 Uhr angepfiffen.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4469315OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell