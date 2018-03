Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Baden-Baden (ots) - Wer sich ein wertvolles Andenken an den"German Clasico" FC Bayern München gegen Borussia Dortmund amSamstagabend sichern möchte, hat direkt nach dem Spiel ab 20.15 Uhrdie ultimative Gelegenheit: Bei www.unitedcharity.de, Europas größtemCharity-Auktionsportal, werden alle getragenen und signierten Trikotsder Spieler beider Topteams versteigert.Lewandowski, Batshuayi, Hummels, Reus und alle anderen Stars desBundesliga-Spiels unterstützen damit bis zum 16. April die StiftungDeutsche Sporthilfe, die alle Erlöse ohne Abzug erhält und damitwiederum die olympischen und paralympischen Athleten fördert. UnitedCharity und die Stiftung Deutsche Sporthilfe haben seit 2016 schonnahezu 400 Auktionen gemeinsam umgesetzt und konnten so insgesamtüber 92.000 Euro für den guten Zweck erzielen. Die aktuellenAuktionen gibt es unterhttps://www.unitedcharity.de/Specials/FCB-BVB.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,4 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell