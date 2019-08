FC Bayern München - Hertha BSC Berlin: Bundesliga-Auftakt live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag, 16. August 2019, in dieSaison 2019/2020. Das ZDF überträgt das Auftaktspiel zwischen demdeutschen Rekordmeister FC Bayern und Hertha BSC live. ModeratorJochen Breyer und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um20.15 Uhr aus der Arena in München. Zum Anstoß um 20.30 Uhr übernimmtLive-Reporter Oliver Schmidt.Die "Generalprobe" zum Bundesligastart konnten beide Teamserfolgreich gestalten: In der ersten Runde des DFB-Pokals setztensich die Münchener mit 3:1 gegen Viertligist Energie Cottbus durch.Die Berliner erreichten problemlos die zweite Pokal-Runde mit einem5:1 gegen den VfB Eichstädt aus der Regionalliga Bayern.Neben der gewohnten Bundesliga-Berichterstattung im "aktuellensportstudio" überträgt das ZDF an drei Spieltagen jeweils eineFreitagsbegegnung live: zum Saisonauftakt, am 17. Bundesligaspieltagund zum Rückrundenauftakt im Januar.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell