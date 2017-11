FC Bayern Legends feiern mit dem TSV Hespe einen Tag im Zeichen des Amateursports / Kreisligist aus Niedersachsen gewann Hauptpreis bei Coca-Cola Aktion (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Bückeburg (ots) -2.000 Besucher feierten am Samstag mit den FC Bayern Legends unddem TSV Hespe ein Fußballfest im ausverkauften Jahnstadion inBückeburg. Freunde und Fans des niedersächsischen Amateurvereinshatten von Juli bis Oktober Aktionscodes aus den Dosen und Flaschenvon Coca-Cola, Coca-Cola Zero und Coca-Cola light gesammelt und ihremVerein damit den Hauptgewinn bei der Aktion "Jetzt schreibt ihrVereinsgeschichte" gesichert. Die FC Bayern Legends, eine Mannschaftbestehend aus ehemaligen FC Bayern München Spielern, reisten für dasSpiel mit Stars wie Giovane Elber, Luca Toni, Martin Demichelis undvielen weiteren an. Am Ende stand es 11:3 für die Gäste - dasErgebnis war an diesem Nachmittag aber eher Nebensache.Gewinnervereine der Aktion unterstützten TSV Hespe vor OrtSchon ab dem frühen Mittag gab es rund um das Stadion in Bückeburgein Familienfest mit Torwandschießen, Hüpfburg und FIFA18-Gamingstations. Mit dem TSV Iselersheim und dem MTV Immensenunterstützten außerdem zwei weitere Gewinner der Aktion den TSV Hespevor Ort. Die beiden Vereine hatten je eine Vereinsheimrenovierung imWert von 25.000 Euro gewonnen. "Wir freuen uns, heute hier dabei zusein und das Spiel live im Stadion zu verfolgen. Es ist eine tolleMöglichkeit, die anderen Vereine der Aktion mal persönlichkennenzulernen und sich auszutauschen", sagt Thorsten Schwarz,Vorsitzender des TSV Iselersheim.3. Kreisklasse gegen ehemalige WeltmeisterÜber 2 x 35 Minuten zeigte der TSV Hespe, der seine Spielenormalerweise in der 3. Kreisklasse bestreitet, eine starke Leistunggegen ehemalige Weltmeister und Champions League Sieger. "Ich binrichtig stolz auf meine Mannschaft. Wir haben eine tolle Teamleistunggezeigt und super dagegengehalten - großes Kompliment", sagte TrainerBülent Yilmaz. "An diesen Tag werden wir uns noch lange erinnern!"Stars zum Anfassen: Trikottausch mit Elber und Co.Auch für die Gäste aus München war das Spiel etwas Besonderes."Unsere Karrieren haben alle bei kleineren Vereinen begonnen. DieAtmosphäre gegen Amateurteams wie den TSV Hespe ist einmalig - so wieheute hier", sagte Giovane Elber, der nach dem Spiel auch amTrikottausch teilnahm. Im Anschluss gab es für die zahlreichen Fansauch noch Zeit für Foto- und Autogrammwünsche.Vereinspreise im Wert von über einer Million Euro vergebenNeben dem Spiel gegen die FC Bayern Legends gab es bei der Aktion"Jetzt schreibt ihr Vereinsgeschichte" weitere Hauptpreise zugewinnen, die zum Teil auch an diesem Wochenende eingelöst wurden:Der SC Bülten aus Niedersachsen war in Gelsenkirchen bei Schalke 04für ein Trainingswochenende zu Gast und der KSV Langenbergheim ausHessen verbrachte drei Tage bei Borussia Dortmund, inklusivegemeinsamem Grillen.Neben dem TSV Iselersheim und dem MTV Immensen sicherte sich derSC Eintracht Boxtal die dritte Vereinsheimrenovierung im Wert von25.000 Euro. Insgesamt warteten auf alle teilnehmenden Amateurvereine500 Preise im Gesamtwert von über einer Million Euro. Die finaleRangliste mit allen Teilnehmern und Platzierungen gibt es unterwww.coke.de/vereinsgeschichte.Pressekontakt:Stefanie EffnerT +49(0) 30 22 606 9800F +49(0) 30 22 606 9110presse@coca-cola-gmbh.dewww.coca-cola-deutschland.deOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell