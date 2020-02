FC Barcelona und Chiliz schließen sich zu einer neuen globalen Blockchain-Allianz zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft wird das Engagementzwischen dem Verein und seiner weltweiten Fangemeinde durch Barça-Fan-Token($BAR) über die mobile Chiliz Fan Voting & Rewards App Socios.com erhöhen.Der FC Barcelona hat ein neues globales Partnerschaftsabkommen mit Chiliz(https://www.chiliz.com/), der weltweit führenden Blockchain-basiertenFanbetreuungsplattform für Sport und Unerhaltung unterzeichnet. DieVereinbarung, die Teil der neuen digitalen und kommerziellen Strategie von Barçaist, wird den Verein dabei unterstützen, näher an seiner globalen Fangemeinde zubleiben. Dies geschieht über Barça-Fan-Tokens ($BAR), digitale Assets, die esden Fans ermöglichen, an Umfragen und Abstimmungen über die mobile ChilizFanVoting & Reward App Socios.com (http://socios.com/fcbarcelona) teilzunehmen.Barça-Fans auf der ganzen Welt werden für jede Aktion auf Socios.com belohnt,indem sie in der Rangliste nach oben klettern und Belohnungspunkte erhalten, diegegen exklusive Artikel und einzigartige, einmalige Erfahrungen eingetauschtwerden können. Inhaber von $BAR-Fan-Token können sich auch auf andere Funktionenauf Socios.com (http://socios.com/fcbarcelona) freuen, darunter Chat,Fan-Token-Handel, Spiele und Community Challenges.Die Vereinbarung ist die erste Blockchain-Partnerschaft, die der Vereinunterzeichnet hat, und ist Teil der globalen Expansionsstrategie des FCBarcelona. Die neue Partnerschaft stärkt das Engagement des Clubs neue digitaleKanälen und Formate aufzutun, um die Verbindung und das Engagement mit demweltweiten Publikum zu fördern.Erklärung von Josep Pont, Vorstandsmitglied des FC Barcelona und Leiter desBereichs Commercial"Wir sind stolz darauf, Chiliz als neuen globalen Partner in der Barça-Familiewillkommen zu heißen. Diese Vereinbarung gibt uns die Möglichkeit, innovativeMarketing- und Partnerschaftsaktivitäten mit einem klaren Fokus auf dendigitalen Bereich zu starten, um den Verein unseren Fans auf der ganzen Weltnäher zu bringen. Diese Vereinbarung ist auch Teil des Ziels des FC Barcelona,mit führenden Marken in Verbindung zu treten, die uns helfen können, unsere neuekommerzielle und digitale Strategie zu konsolidieren, wobei die Entwicklungneuer Streams zur Generierung von Ressourcen dazu beiträgt, dass wir sowohl aufdem Spielfeld als auch außerhalb des Spielfeldes zu einem Leitbild werden."Erklärung von Alexandre Drefyus, CEO & Gründer von Socios.com und Chiliz"Wir freuen uns sehr, den FC Barcelona bei Socios.com willkommen zu heißen, undnoch mehr freuen wir uns darauf, mit der riesigen Fangemeinde auf der ganzenWelt in Kontakt zu treten. Mit über 300 Millionen Fans weltweit erstreckt sichBarças Fangemeinde sowohl auf Länder als auch auf Kulturen. Der Verein istzweifellos der bekannteste und am meisten unterstützte Fussballverein der Welt,und wir können es kaum erwarten, zu erleben, wie die Fans beginnen, auf dieEntscheidungen des Vereins Einfluss zu nehmen. Die Aufnahme vonFC-Barcelona-Fans in die globale Gemeinschaft von Socios.com bringt uns unseremZiel, die Blockchain allgemein zu etablieren, einen Schritt näher. Jedes Mal,wenn ein Fan die App herunterlädt, bilden wir uns weiter, und jedes Mal, wennein Fan einen Fan-Token kauft, verstärken wir die Anwendungsfälle dieserinnovativen Technologie."Die Barça-Fan-Token werden im 2. Quartal 2020 erhältlich sein. Es werden 40Millionen Stück ausgegeben, wobei der $BAR-Erstverkaufspreis 2 Euro pro Stückbetragen wird.Die Fans können Barça-Fan-Token kaufen, sobald das Fan Token Offering vom FCBarcelona (FTO(TM)) eröffnet wird. Zum Kauf der Barça-Fan-Token müssen die Fansden Chiliz ($CHZ), die digitale Währung von Socios.com, verwenden. Fans können$CHZ über die Socios.com-App kaufen oder sie können sie aus einem Cyberwalletüberweisen. Fan-Token können auch über Chiliz.net (https://www.chiliz.net/)gekauft werden - der weltweit ersten Kryptobörse für Sport und Unterhaltung.$CHZ ist an vielen der größten Kryptowährungsbörsen der Welt notiert.Die Fans können außerdem regelmäßig kostenlose $CHZ- und $BAR-Fan-Token überToken Hunt, die von Socios.com In-App Augmented Reality (AR)-Funktion, sammeln.Hinweise für Redakteure:Informationen zu ChilizChiliz ($CHZ) ist eine digitale Währung für Sport- und Unterhaltungsplattformen.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.chiliz.comInformationen zu Socios.comSocios.com hilft Fußballvereinen bei der digitalen Transformation durchBlockchain-Technologie. Socios.com operiert mit dem Chiliz Token ($CHZ). WeitereInformationen finden Sie unter https://www.socios.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1089874/Chiliz_FC_Barcelona.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1089875/Chiliz_FC_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:Andrew Clarke - Global PR Managerandrew@chiliz.com+44 7397 227460Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141322/4519497OTS: ChilizOriginal-Content von: Chiliz, übermittelt durch news aktuell