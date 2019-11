FC Barcelona gegen Borussia Dortmund am Mittwochabend live und exklusiv bei Sky

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Unterföhring (ots) -- Am Dienstagabend überträgt Sky auch das Spiel des FC BayernMünchen bei Roter Stern Belgrad live und exklusiv- Neben den Einzelspielen des FC Bayern und des BVB zeigt Sky auchdie Begegnungen von Bayer Leverkusen bei Lokomotive Moskau und von RBLeipzig gegen Benfica Lissabon live in der Original Sky Konferenz- Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle Spieleund alle Tore des 5. Spieltags der UEFA Champions League live- Zu Gast im Studio: Didi Hamann und Ewald Lienen am Dienstag,Lothar Matthäus und Patrick Owomoyela am Mittwoch, Erik Meijeranalysiert die Spiele an beiden Abenden- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunktealler Partien der UEFA Champions League bereits während der laufendenSpiele nur bei Sky- Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Skysind unter sky.de/ucl abrufbarBereits am vorletzten Spieltag der UEFA Champions League könnten zahlreicheEntscheidungen rund um die deutschen Teams fallen. Am Dienstagabend kann sichder FC Bayern mit einem Sieg in Belgrad den Gruppensieg sichern, während BayerLeverkusen in Moskau um das Überwintern im europäischen Wettbewerb spielt. Beieiner Niederlage wäre das Abenteuer Europa für die Werkself bereits beendet, einSieg könnte zumindest die Teilnahme an der K.o.-Runde der UEFA Europa Leaguesichern. Der BVB und RB Leipzig könnten am Mittwoch aus eigener Kraft denSchritt ins Achtelfinale der Königsklasse perfekt machen: Die Dortmunderbenötigen dafür einen Sieg im Camp Nou beim FC Barcelona, die Roten Bullenstünden bereits mit einem Punkt im Heimspiel gegen Benfica Lissabon sicher unterden besten 16 Teams Europas.Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle 16 Partien des 5.Spieltags der UEFA Champions League live. Außerdem überträgt Sky dieEinzelspiele des FC Bayern in Belgrad am Dienstag und von Borussia Dortmund inBarcelona am Mittwoch live und exklusiv.Die Bayern in Belgrad am Dienstag live und exklusivSky berichtet am Dienstagabend live und exklusiv aus Belgrad. Moderator MichaelLeopold und die Sky Experten Didi Hamann und Ewald Lienen führen durch den"Champions Countdown" um 18.30 Uhr und den "Dienstag der Champions" ab 19.30Uhr. Wie bei jeder Übertragung der Königsklasse bei Sky ist auch Analyse-ExperteErik Meijer am Mittwoch im Einsatz. Die Bayern können entspannt an die Aufgabeherangehen: Die Achtelfinal-Teilnahme ist dem Rekordmeister nicht mehr zu nehmenund selbst bei einem Punktverlust in Serbien hätte er den Gruppensieg noch inder eigenen Hand.Highlights der Original Sky Konferenz sind Partien von Bayer Leverkusen beiLokomotive Moskau zur frühen Anstoßzeit sowie Real Madrid gegen PSG und JuventusTurin gegen Atlético Madrid zur späten.FC Barcelona gegen Borussia Dortmund am Mittwoch live und exklusivAm Mittwochabend überträgt Sky das Topspiel des BVB in Barcelona live undexklusiv, wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz. In dieser Saisonzeigten sich die Katalanen bisher verwundbar: Das Hinspiel in Dortmund endetenach einem verschossenen BVB-Elfmeter 0:0, in den ersten beiden Heimspielen inder Königsklasse konnten sie beim 2:1 gegen Inter Mailand und beim 0:0 gegenSlavia Prag nur bedingt überzeugen.Moderator Sebastian Hellmann, Sky Experte Lothar Matthäus und Patrick Owomoyelabegrüßen die Zuschauer um 18.30 Uhr zum "Champions Countdown", ab 19.30 Uhr zurVorberichterstattung auf das Einzelspiel des BVB im "Dienstag der Champions".Erik Meijer wird die wichtigsten Szenen des Abends analysieren.In der Original Sky Konferenz dürfen sich Fußballfans auf alle weiterenBegegnungen des Abends freuen, unter anderem auf die Partien RB Leipzig gegenBenfica Lissabon und FC Liverpool gegen SSC Neapel.Sky Q Kunden stehen an beiden Abenden Highlight-Videos aller Partien jeweils ab24 Uhr des jeweiligen Spieltags direkt über den Receiver auf Abruf zurVerfügung.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement imRahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweiseim klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League nur für Sky KundenverfügbarAbonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit,bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen der UEFAChampions League auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeit nachdem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20-bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter inDeutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an.Der 5. Der 5. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky:Dienstag:18.30 Uhr: "Champions Countdown" und die Original Sky Konferenz (frühe und späteAnstoßzeit) auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und Roter Stern Belgrad - FC Bayern Münchenauf Sky Sport 2 HDMittwoch:18.30 Uhr: "Champions Countdown" und die Original Sky Konferenz (frühe und späteAnstoßzeit) auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und FC Barcelona - Borussia Dortmund auf SkySport 2 HD