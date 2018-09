"FC ARBEITSLOS - ZURÜCK INS GROSSE SPIEL": NEUE NITRO-DOKU BLICKT HINTER DIE KULISSEN DES PROFI-FUSSBALLS (FOTO)

Köln (ots) -Mit der 6-teiligen Doku-Reportage über vereinslose Profi-Fußballerbietet NITRO ab Montag, 29.10. um 21.15 Uhr einen spannenden undkritischen Blick auf den Profifußball mit seinen Höhen und Tiefen.Begleitet werden Fußballer während ihrer Teilnahme am Profi-Camp desVDVs, der Spielergewerkschaft der Profis. Die Spieler werden imSommer 2018 sowohl beim Training, bei Testspielen vor Scoutsverschiedener Vereine und privat mit ihren Familien begleitet. WelcheÄngste und Sorgen treiben die meist jungen Spieler um? Und was istihr Plan B, wenn es nicht klappen sollte mit dem Profifußball?Der große Traum vom Leben als Profifußballer. Das Hobby zum Berufmachen, ein bisschen kicken und vor allem: nie mehr finanzielleSorgen. Die Realität sieht allerdings oft anders aus. Vor allem jungeSpieler haben immer wieder Probleme, den Blick über den Fußballplatzhinaus zu richten und vergessen, dass der Traum vom Profidaseinschnell ausgeträumt sein kann. Was machen, wenn man Anfang Zwanzigist, talentiert und topfit, aber ohne Vertrag oder Folgeanstellung.Es droht die Arbeitslosigkeit. Und hier setzt die Begleit-Reportage"FC Arbeitslos - Zurück ins große Spiel" an.Im Profi-Camp der Spielergewerkschaft VDV (Vereinigung derVertragsfußballspieler) werden die arbeitslosen Fußballer von einemExpertengremium, bestehend aus dem prominenten Trainer Peter Neururer(u. a. VfL Bochum, MSV Duisburg), Co-Trainer und Ex-FußballprofiFrank "Funny" Heinemann (VfL Bochum), Torwarttrainer ThorstenAlbustin sowie dem unabhängigen Spielerberater Stefan Brasas, fitgemacht und beraten, um sich für einen neuen Arbeitgeber zu empfehlenund die wohlmöglich letzte Chance zu nutzen, einenProfifußballvertrag zu ergattern.Die Doku wird auch die Antworten auf viele Fragen rund um dasprofessionelle Fußballgeschäft liefern: Bekommt ein FußballprofiArbeitslosengeld? Wie läuft ein Scouting ab? Wie sieht einProbetraining bei einem potentiellen, neuen Verein aus? Und wie lebendie Spieler? Welche Hobbys haben sie abseits des Platzes und was sagtdie Familie zur Entwicklung des Spielers? Durch den Druck, unter demdie jungen Kicker stehen, sind große Emotionen vorprogrammiert.In der ersten Folge lernen die jungen Fußballprofis imVDV-Proficamp sich und den Trainerstab um Peter Neururer kennen. Inder ersten Trainingswoche steht die Leistungsdiagnostik imMedicos-Gesundheitszentrum auf Schalke an. Unter professionellenBedingungen gehen die Spieler beim Belastungs-EKG sowie einem Sprung-und Gleichgewichtstest an ihre Grenzen. Die Ergebnisse werden zeigen,wer topfit ist und wer den Urlaub zu sehr genossen hat...Marco Bode, Formatentwickler und Koproduzent Nordisch TV: "DieIdee des Formats ist es, einen kritischen, ehrlichen, aberunterhaltsamen Blick auf Profi-Fußballer zu werfen, die nicht so imRampenlicht stehen wie ihre Kollegen aus der Bundesliga undNationalmannschaft. Unsere Protagonisten kämpfen um den nächstenVertrag, wollen den Übergang aus dem Jugend- in denErwachsenenfußball schaffen oder müssen sich am Ende der Karrierelangsam mit dem Leben nach dem Fußball auseinandersetzen. Mit PeterNeururer als Cheftrainer, seinen Assistenten sowie Stefan Brasas, deruns in die Welt der Spielerberater mitnimmt, haben wir ein tollesTeam um das Team gefunden, das den Zuschauer authentisch begeisternwird."Peter Neururer: "Als Marco Bode mich angerufen hat, ob ich Zeitfür das Projekt hätte, habe ich sofort zugesagt. Ich freue mich, dassich mich mit Fußball beschäftigen kann, einer Sache, von der ichglaube, Ahnung genug zu haben. Es ist mir eine Freude, gemeinsam mitFrank "Funny" Heinemann, der schon über Jahre beim VfL Bochum meinCo-Trainer war und daraus eine Freundschaft entstanden ist, etwasGroßartiges zurückgeben zu können. Wir können den Jungs helfen,wieder einen Verein zu bekommen, sie so zu trainieren, dass siezumindest körperlich in dem Zustand sind, um sofort wieder beiirgendeinem Verein, welcher Klasse auch immer, Fußfassen zu können."NITRO-Senderchef Oliver Schablitzki: "Faszination Fußball in allseinen Facetten zu zeigen - das haben wir uns bei NITRO vorgenommen.Und dazu gehört neben den großen Wettbewerben wie Bundesliga undEuropa League auch, die Spiegelseite von Ruhm und Reichtum zu zeigenund den Fußballern eine Bühne zu geben, die gerade nicht imRampenlicht stehen."NITRO zeigt die sechsteilige Dokumentation " FC Arbeitslos -Zurück ins große Spiel" wöchentlich ab Montag, 29.10, um 21.15 Uhr imVorlauf zum Live-Format "100 Prozent Bundesliga - Fußball bei NITRO".Ein Rerun ist immer im Anschluss an die Bundesligashow um 00:00 Uhrzu sehen. Das Format wird auch bei TV NOW verfügbar sein.Weitere Informationen:https://kommunikation.mediengruppe-rtl.dePressekontakt:Claus RichterRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell