FCR Immobilien sichert sich toom in Pforzheim. Immobilie passt in die Strategie

FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) will sich weiter auf den Ausbau des Portfolio’s im Bereich Einkaufs- und Fachmarktzentren konzentrieren. Und genau in diese Strategie passt die heutige Unternehmensmeldung: Kauf eines Fachmarktes, vollvermietet an die Rewetochter toom, mit einer Jahresnettomiete von rund 200 TEURO in Pforzheim. Auch wenn über den Kaufpreis keine Angaben gemacht werden sollte sich die Mietrendite zwischen 8 und 11 % bewegen, so zumindest die beschriebene Zielrendite der „typischen FCR-Ankäufe“.

Zufrieden äussert sich Falk Raudies, Vorstand der FCR Immobilien AG: „Unser Geschäftsfokus liegt ganz klar auf dem Ankauf und der aktiven Verwaltung von Einkaufs- und Fachmärkten und damit in der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Bestandsportfolios. Der Zukauf in Pforzheim passt sehr gut in unsere Wachstumsstrategie. Wir erwarten, die bestehende Transaktions-Dynamik auch in 2022 zügig fortzusetzen.“

FCR Immobilien?

Die FCR Immobilien AG richtet immer mehr ihren Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland. Hier will man als Bestandshalter und Bestandsentwickler seinen Schwerpunkt setzen. Im Fokus stünden dabei Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten würden. FCR Immobilien investiere bei entsprechnden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Wohnen , Büro und Logistik. Und derzeit bestehe das Portfolio der FCR Immobilien AG aus rund 100 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete aus dem Bestandsportfolio belaufe sich durch den heutigen Zukauf (200 TEURO Jahresnettomiete) auf über 28 Mio EUR.

FCR Immobilien konnte bereits Anfang Dezember „dicken Fisch“ einfangen

Die FCR Immobilien teilte am 02.12.2021 den Erwerb eines Einkaufszentrums in Eisenach mit einer Verkaufsfläche von rd. 26.000 m² mit. und das Objekt erwirtschafte eine jährliche Ist-Netto-Miete von über 4 Mio EUR. Damit steige die annualisierte Jahresnettomiete des Bestandsportfolios auf rd. 28 Mio EUR, der annualisierte FFO erhöhe sich auf 11,8 Mio EUR. Auch wenn der Kaufpreis nicht mitgeteilt wurde, sollte man nicht falsch liegen, wenn man „irgendwas in Richtung Faktor 10 annimmt“. Jedenfalls erreiche FCR Immobilien durch den Zukauf erstmals einen Marktwert des Gesamtportfolios erstmals in der Unternehmensgeschichte von über 400 Mio EUR.

Das 1994 auf einem über 44.000 m² großen Grundstück mit gut 1.200 PKW-Stellplätzen errichtete und vollvermietete Einkaufszentrum bestehe aus zwei Baukörpern, die mit einem Brückenlauf miteinander verbunden sind. Das seit vielen Jahren in der Region bestens etablierte Nahversorgungszentrum befinde sich nördlich des Stadtzentrums der Wartburgstadt Eisenach, es bestünden hervorragende Verkehrsanbindungen. Ankermieter im Objekt sind Marktkauf, eines der größten deutschen Handelsunternehmen und Teil der Edeka-Gruppe, sowie der zu toom gehörende B1 Discount Baumarkt. Insgesamt über 40 Shops mit bekannten Filialisten wie z. B. Dänisches Bettenlager, Deichmann, Woolworth, TEDi, Ernsting’s family und Apollo-Optik ergänzen den Mieter-Mix..

Und Falk Raudies, Vorstand der FCR Immobilien AG, kommentierte den Ankauf Anfang Dezember folgendermassen:„Es freut mich sehr, dass wir mit dem Einkaufszentrum in Eisenach ein weiteres, sehr solides Objekt mit einer guten, stabilen Ertragsstruktur in unser Bestandsportfolio aufnehmen und damit unser profitables Wachstum aufgrund der Transaktionsgröße weiter beschleunigen können. Das spornt uns natürlich auch für die nächsten Wochen an, in denen wir unsere Ankaufspipeline weiter abarbeiten werden.“

Morgen freuen wir uns ein Exclusivinterview mit dem Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG veröffentlichen zu können.



