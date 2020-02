Mainz (ots) - Über die Auseinandersetzungen rund um die Stadionmiete für den 1.FCK berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 13.Februar 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.100 Jahre alt wäre Fritz Walter, der große Sohn des FCK und der StadtKaiserslautern in diesem Jahr geworden. Viele Veranstaltungen und Aktivitäten,auch ein Länderspiel, sind im Fritz-Walter-Stadion dazu geplant. Aberausgerechnet im Jubiläumsjahr tobt ein Streit zwischen dem Verein und der Stadt:Es geht um die Stadionpacht und letztlich um viel Geld. Der hochverschuldeteDrittligist will auch weiterhin eine reduzierte Miete bezahlen. Die Stadt willfinanzielle Sicherheiten.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Zur-Sache-Forum: War die Rücktritts-Entscheidung von AnnegretKramp-Karrenbauer richtig oder falsch?Hierzu zu Gast im Studio: Prof. Karl-Rudolf Korte,Politikwissenschaftler Uni Essen-Duisburg- Verschärft Airbnb die Wohnungsnot? - Mainz und Trier sagen derInternetplattform den Kampf an- Die Krise der CDU - Die Union steht vor einem neuen Machtkampf- Hautkrebs durch Sonnenstudio? Krebshilfe fordert Verbot vonSolarien- Gehen uns die Medikamente aus? - Rheinland-Pfälzische Initiative imBundesrat- Brisanter Parteiwechsel - Warum der frühere SPD-Minister FlorianGerster seine Partei verlassen hat"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politischeZusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträgeauf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zusehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4518776OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell