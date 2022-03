FCC erteilt Ossias Cota®-Technologie die erste Zulassung für drahtlose Energieübertragung ohne Entfernungsbegrenzung

Redmond, Washington, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) -Ossia gibt bekannt, dass seine drahtlose Stromversorgungstechnologie Cota® von der FCC für den Einsatz in den Vereinigten Staaten ohne Entfernungsbeschränkung zugelassen wurde.Ossia Inc., das Unternehmen, das Cota® Real Wireless Power™ entwickelt hat - die patentierte Technologie, die Strom über Funk, aus der Ferne und ohne Sichtverbindung liefert - gab heute bekannt, dass es einen weiteren Meilenstein der FCC-Zulassung für das drahtlose Stromversorgungssystem Cota erhalten hat. Diese Genehmigung hebt die frühere 1-Meter-Entfernungsbeschränkung der FCC auf und ermöglicht es dem drahtlosen Stromversorgungssystem von Ossia, eine breite Palette von Geräten ohne Entfernungsbeschränkung mit Strom zu versorgen. Das neu zugelassene Cota-System kann in den gesamten Vereinigten Staaten verkauft werden.Ossia ist das erste Unternehmen im Bereich der drahtlosen Energieversorgung, dessen Produkte gemäß der kürzlich veröffentlichten FCC-Richtlinie zugelassen wurden, die die frühere 1-Meter-Abstandsgrenze der FCC für einige unter Teil 18 der FCC-Vorschriften zugelassene drahtlose Energietechnologien aufhebt. Im Gegensatz zu den Low-Power-Geräten anderer Unternehmen, die unter verschiedenen Teilen der FCC-Vorschriften zugelassen sind, bedeutet die Zulassung von Ossia unter Teil 18, dass die Cota-Technologie berechtigt ist, eine beträchtliche Leistung - in diesem Fall etwa 5 W - zu verwenden, um Strom an Geräte in jeder Entfernung zu senden.Die Nachricht kommt kurz nachdem Ossia die Genehmigung erhalten hat, das Cota Real Wireless Power System in mehr als 45 Ländern außerhalb der USA zu verkaufen und ohne Entfernungsbeschränkungen zu betreiben, darunter auch in der gesamten EU und in Großbritannien, ebenfalls über jede Entfernung.„Dies ist ein enormer Meilenstein für Ossia. Die drahtlosen Stromversorgungsgeräte von Cota sind jetzt ohne Entfernungsbeschränkung in Ländern auf der ganzen Welt zugelassen, und die Technologie kann in Produkte integriert werden, die in mehr als 45 Ländern und in allen 50 Bundesstaaten eingesetzt werden können", so Doug Stovall, CEO von Ossia. „Wir sind mit einer bahnbrechenden Technologie angetreten, von der wir wussten, dass sie die Welt verändern würde. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs im Hinblick auf die enormen Marktchancen, die sich für die Cota-Technologie in den USA bietenDas drahtlose Stromversorgungssystem von Cota wurde in mehreren Runden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu beweisen, einschließlich der Bestimmungen für die Sicherheit der HF-Belastung, die auch für Wi-Fi- und Mobilfunkgeräte gelten und zu den strengsten Teststandards für die Sicherheit der HF-Belastung weltweit gehören.„Die Tatsache, dass Ossia die erste Firma ist, die diese Art von FCC-Zulassung für drahtlose Stromversorgung erhalten hat, ist ein Beweis für die Effektivität und Sicherheit der Cota-Technologie - und bietet eine solide Grundlage für die Erfüllung der Energie- und Sicherheitsanforderungen von Ossias Kunden. Wir haben jetzt eine hohe Messlatte für die gesamte Branche gesetzt", so Hatem Zeine, Physiker und Gründer von Ossia. „Mit dieser Zertifizierung sind unsere Partner und Kunden in der Lage, ihre Cota-fähigen Produkte zu entwickeln und zu zertifizieren und sie auf den Markt zu bringen. Je mehr Unternehmen ihre Produkte mit Cota integrieren und umgestalten, desto mehr Innovationen werden wir sehen und desto mehr Unternehmen und Länder auf der ganzen Welt werden es übernehmen. Dies ist eine unglaublich spannende Zeit in der Geschichte der drahtlosen EnergieversorgungDiese jüngste FCC-Zertifizierung ermöglicht es den derzeitigen Partnern von Ossia, die Cota-Technologie in eine breite Palette von Produkten und Anwendungen in beliebiger Entfernung zu integrieren. Ossia geht davon aus, dass diese Genehmigung den Weg für eine Vielzahl neuer Geräte und Anwendungen für die drahtlose Stromversorgung aus der Ferne ebnen wird.Informationen zu OssiaOssia Inc. ist weltweit führend auf dem Gebiet der drahtlosen Stromversorgung. Ossias Flaggschiff, die Cota®-Technologie, definiert die kabellose Stromversorgung neu, indem sie Geräte aus der Ferne sicher und gezielt mit Energie versorgt. Die Cota-Technologie von Ossia ist eine patentierte intelligente Antennentechnologie, die mehrere Geräte automatisch und ohne Zutun des Benutzers auflädt und eine effiziente und wirklich kabellose Welt ermöglicht, die immer eingeschaltet und immer verbunden ist. Der Hauptsitz von Ossia befindet sich in Bellevue, Washington. 