FCA Italy und LexisNexis Risk Solutions entwickeln Möglichkeit der Partnerschaft, um neue, vorteilhafte und maßgeschneiderte Versicherungsdienstleistungen anzubieten

- Durch die andauernde Partnerschaft zwischen FCA Italy undLexisNexis Risk Solutions in Europa werden Autofahrernmaßgeschneiderte Versicherungsdienstleistungen angeboten, die dieKonnektivität im Fahrzeug, Fahrdaten- und Fahrerassistenzsystemenutzen.- Für FCA ist die LexisNexis® Risk Solutions-Initiative Teil desneuen globalen "Ökosystems" für vernetzte Fahrzeuge, das imvergangenen April angekündigt wurde und die Online-Funktionen vonFCA-Fahrzeugen weltweit verbessern soll.- FCA und LexisNexis werden ihre Zusammenarbeit über eineuropaweites Versicherungspanel ausbauen, das Fahr- und Fahrzeugdatenvon Autoherstellern und Versicherungsunternehmen, die Teil vonLexisNexis? Telematics Exchange sind, bereitstellen.Turin, Italien (ots/PRNewswire) - Der weltweite Autobauer FCAItaly und LexisNexis® Risk Solutions, ein führendes Daten-, Analyse-und Technologieunternehmen, entwickeln eine Möglichkeit derPartnerschaft, um europäischen FCA-Kunden den Zugang zu einer Reiheneuer, maßgeschneiderter und vorteilhafterKfz-Versicherungsdienstleistungen zu ermöglichen, die auf Fahrstil-und Fahrzeugsicherheitssystemen basieren.Für FCA ist die heute angekündigte Initiative Teil des neuenglobalen "Ökosystems" für vernetzte Fahrzeuge, das im vergangenenApril angekündigt wurde und die Online-Funktionen von FCA-Fahrzeugenweltweit verbessern soll. Die Plattform bietet nicht nur ein idealestechnisches Umfeld für Elektrofahrzeuge, sondern unterstützt auch dieFCA-Palette an Mobilitätsdiensten, darunter Bezahloptionen, auf dertatsächlichen Fahrzeugnutzung basierende Versicherungspolicen sowiekurz-, mittel- und langfristige Fahrzeug-Mietlösungen und privateCarsharing-Lösungen.Genauer gesagt werden durch die laufende Zusammenarbeit vernetzteFCA-Fahrzeuge auf den Straßen Europas in das Programm einbezogen.LexisNexis Risk Solutions wird sein technologisches Know-how in derDatenanalyse und -verwaltung nutzen, um denKfz-Versicherungsunternehmen innovative Telematiklösungen anzubieten,die für jeden einzelnen Verbraucher maßgeschneidert sind.FCA und LexisNexis werden ihre Zusammenarbeit über eineuropaweites Versicherungspanel ausbauen, das Fahr- und Fahrzeugdatenvon Autoherstellern und Versicherungsunternehmen, die Teil vonLexisNexis Telematics Exchange sind, bereitstellen.Die analysierten Daten, die stets in Übereinstimmung mit denBestimmungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und mitZustimmung des Kunden verwendet werden, werden einen Überblick überdas Risiko und das Verhalten des Fahrers und des Fahrzeugs geben. Ab2020 können FCA-Kunden ihre Telematik- und Fahrzeugdaten mitLexisNexis und Versicherungsunternehmen teilen, um auf attraktive,maßgeschneiderte Versicherungsprodukte zuzugreifen, die von denUnternehmen der Plattform angeboten werden.Santo Ficili - Leiter EMEA Mopar Service, Teile & Kundenbetreuung,Italy Business Center & EMEA Sales Operation, kommentierte den Beginnder Entwicklung der Zusammenarbeit mit folgenden Worten: "UnsereBeziehung zu LexisNexis Risk Solutions vereint technologische unddatentechnische Fähigkeiten, die es uns ermöglichen, neue Produkteund Dienstleistungen für unsere Kunden auf Grundlage ihrer Fahrdatenund Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln. Gemeinsam können wirinnovative Angebote erstellen und mehr Wahlfreiheit, mehr Wert undmehr Komfort bieten. Unsere Teilnahme an LexisNexis TelematicsExchange und die Zusammenarbeit mit dem Pan-European Insurance Panelwerden auch die Entwicklung von Versicherungsdiensten für vernetzteFahrzeuge vorantreiben.""FCA wird eine wichtige Rolle im Automobilsektor spielen, indemdas Unternehmen seinen Kunden Dienstleistungen für vernetzteFahrzeuge anbietet und Daten verwendet, um die Gesamtbetriebskostenzu senken", so Paul Stacy, Leiter Automotive Development beiLexisNexis Risk Solutions. "Das Interesse der Verbraucher, ihreEinwilligung zum Datenaustausch zu erteilen, wird zunehmen, da siedadurch auf bestimmte Dienste zugreifen können und FCA vorbereitetist, um die Bedürfnisse dieser anspruchsvollen Kundschaft zuerfüllen."Pressekontakt:e:Fiat Chrysler Automobiles: +39 011 00 63088 -mediarelations@fcagroup.comHSL für LexisNexis Risk Solutions: +02 08 9779132 -LNRS@harrisonsadler.comFCAFiat Chrysler Automobiles (FCA) ist ein globaler Automobilhersteller,der Fahrzeuge unter verschiedenen Marken entwirft, entwickelt, fertigtund vermarktet, darunter Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat,Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram und Maserati. FCA liefert auchKundendienstleistungen und Ersatzteile unter der Marke Mopar und istin den Bereichen Komponenten und Produktionssysteme unter den MarkenComau und Teksid tätig. FCA beschäftigt weltweit fast 200.000Mitarbeiter. Weitere Informationen zu FCA finden Sie auf der Websiteunter www.fcagroup.com.LexisNexis® Risk SolutionsLexisNexis® Risk Solutions nutzt die Leistungsfähigkeit von Daten undfortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, dieUnternehmen und Behörden helfen, Risiken zu reduzieren undEntscheidungen zu verbessern, von denen Menschen auf der ganzen Weltprofitieren. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für eineVielzahl von Branchen an, darunter Versicherungen,Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden. Mit Hauptsitzin der Metropolregion Atlanta, Georgia, USA haben wir Niederlassungenauf der ganzen Welt und sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX),einem globalen Anbieter von Informationen und Analysen fürprofessionelle und geschäftliche Kunden in allen Branchen. WeitereInformationen finden Sie unter www.risk.lexisnexis.com undwww.relx.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/491370/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/954909/Logo_FCA.jpgOriginal-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuell