FCA Germany AG setzt Wachstum fort (FOTO)

Frankfurt (ots) -Der Pkw-Absatz der FCA Germany AG stieg im Februar 2017 um 18Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat, während der Gesamtmarktleicht rückläufig war (-3%). Der Gesamt-Marktanteil aller FCA PKWMarken lag bei 2,9 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte überVorjahresniveau. Damit erreicht die FCA Germany AG das das besteFebruar Ergebnis seit vier Jahren.Insbesondere Alfa Romeo erbrachte - dank der neuen Giulia - eingutes Ergebnis und konnte im zehnten Monat in Folge ein Wachstumverzeichnen, mit einem Plus von 83 Prozent im Vergleich zu Februar2016.Die Marke Fiat hat zu diesem Ergebnis mit einem Wachstum von 18Prozent im Vergleich zu 2016 beigetragen. Abarth wuchs im Februarsogar um 76 Prozent und erreichte damit das bisher beste FebruarErgebnis überhaupt.Jeep liegt auf Niveau des Gesamtmarktes, während im Segment derleichten Nutzfahrzeuge unter 3,5 Tonnen Fiat Professional imVergleich zu 2016 um 6 Prozent wuchs, in einem stabilen Markt.Pressekontakt:Claus WitzeckTel: +49 69 66988-355E-Mail: claus.witzeck@fcagroup.comOriginal-Content von: LaPresse Deutschland, übermittelt durch news aktuell