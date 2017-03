Wiesbaden (ots) - In ihrem neuen Film DER HIMMEL WIRD WARTEN(Start: 23. März) greift die Regisseurin Marie-CastilleMention-Schaar ein hochbrisantes Thema auf. Wie können Töchter, diesich, von ihren Eltern unbemerkt, radikalisiert haben und bereit sindin den Dschihad zu ziehen, zurückgewonnen werden? Im Mittelpunktstehen zwei Mädchen aus gut situierten Mittelstandsfamilien. Die17jährige Sonia wird unter dem Verdacht verhaftet, ein Attentatgeplant zu haben. Das Mädchen ist überzeugt, dass nur ihr Einsatz imDschihad ihre "ungläubigen" Eltern und ihre kleine Schwester insParadies bringen könne. Und während Sonia bereits radikalisiert ist,wird am Beispiel der 16jährigen Mélanie der unerbittliche Sog derManipulation gezeigt. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW zeichnetdas Drama mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus undschreibt in ihrer Begründung: "Der Film überzeugt durch die sensibleund differenzierte Behandlung des heiklen Themas ohne erhobenenZeigefinger und einfachen Lösungen. Ein wichtiger Film in deraktuellen Debatte."Wir schreiben das Jahr 1521, die Zeit der Reformation. Der12-jährige Storm, der mit seiner Familie in Antwerpen lebt, wirddurch seinen Vater in ein aufregendes Abenteuer verwickelt, alsdieser den Auftrag erhält, in seiner Druckerei einen Brief von MartinLuther zu drucken. Eine Mission, durch die auch Storm in große Gefahrgerät. Denn die Inquisitoren jagen alle, die sich gegen die Allmachtder katholischen Kirche stellen. Aber Storm ist der Sohn seinesVaters. Und er ist bereit, für die Freiheit zu kämpfen. Das ist erstder Anfang der spannenden Geschichte dies niederländischen Kinder-und Jugendfilms STORM UND DER VERBOTENE BRIEF (Start: 23. März). Inihrem Gutachten lobt die FBW-Jury die großartige Ausstattung desFilms. Dadurch entstehe eine wahrhaftige und authentischeMittelalterstimmung. Auch Kamera, Bildgestaltung und der großartigeCast machen den historischen Abenteuerfilm, der sich vornehmlich anKinder und Jugendliche richtet, zu etwas ganz Besonderem. Sieverleiht dem Film das Prädikat "besonders wertvoll". Und auch dieJugend Filmjury der FBW ist begeistert und empfiehlt den Film mit 4,5Sternen ab 10 Jahren. In ihrer Begründung schreiben dieNachwuchsexperten: "Zuerst denkt man vielleicht, das Thema Lutherwäre unspannend, denn auch wir hätten vorher nicht gedacht, dassdaraus ein spannender Film werden kann. Aber der Film fesselt! Gehtrein!"Eine Gruppe junger Menschen in Gaza hat sich zu einem Surf Clubzusammengeschlossen, um der Hoffnungslosigkeit des Alltags imbesetzten Gazastreifen für Momente zu entkommen. Der Film GAZA SURFCLUB (Start: 30. März) von Philip Gnadt porträtiert das Leben derpalästinensischen Surfer, indem diese selbst zu Wort kommen und ihrAlltag in Gaza begleitet wird. Immer wieder kommt die Frage auf, obder Surfsport mit den dortigen Gesetzen vereinbar ist. Konflikte sindan der Tagesordnung, die Hoffnung als Surfer nach Hawaii oder auchnur Ägypten zu reisen, scheitert meist schon am abgelehntenVisumsantrag. Die Jury der FBW vergibt das Prädikat "wertvoll" fürdiese "intensive Langzeitbeobachtung", die mit "sorgfältigausgewählten Kameraperspektiven das Bild einer Oase der Hoffnunginnerhalb einer von der restlichen Welt isolierten Kampfzoneentwirft". Der Film überzeuge "durch seinen subtil politischen Blickauf ein im Grunde tragisches Geschehen".Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com.Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonderswertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurysmit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertetdie Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnenund Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige. Die Filme, die von der Jury 3-5 Sterne erhalten, werdenals Empfehlung auf der Homepage www.jugend-filmjury.comveröffentlicht.Prädikatsfilme vom 23. bis 30. März 2017Der Himmel wird wartenSpielfilm, Drama. Frankreich 2016.Keiner der Eltern, die in der Selbsthilfegruppe sitzen, hat dieGefahr kommen sehen. Die Töchter hatten allesamt ein behütetesFamilienleben, sie hätten immer mit ihren Eltern sprechen können,wenn es ein Problem gibt, ihnen fehlte es an nichts. Und doch ist espassiert. Zum Beispiel bei Sonia. Die 17-Jährige wurde am Flughafengestoppt, bevor sie nach Syrien fliehen konnte, um dort alsAnhängerin des IS ein Attentat in Frankreich zu planen. Nun sollSonia "entradikalisiert" werden - doch die junge Frau weigert sich,ihr neu entdecktes Weltbild zu verraten. Und dann gibt es da nochMélanie, die von ihrer Mutter Sylvie allein erzogen wird. Sie hatFreunde, ist gut in der Schule, liebt ihr Cello. Doch dann stirbtihre Großmutter, mit ihrer Mutter hat sie ständig Streit und siefühlt sich allein. Bis sich über Facebook ein junger Mann bei ihrmeldet, der sie in ihren Gedanken genau zu verstehen scheint. Und derihr verspricht, er sei der Prinz, der sie retten würde. Doch nurdann, wenn sie sich ganz ihm und seiner Religion verspricht. AlsSylvie bemerkt, wie ihre Tochter sich verändert, ist sie entsetzt.Doch was kann sie tun, wenn Mélanie sich nach und nach aus ihrergemeinsamen Welt entfernt? DER HIMMEL WIRD WARTEN von Marie-CastilleMention-Schaar erzählt auf sensible Art ein hochaktuelles Thema.Sonia und Mélanie, überzeugend dargestellt von Noémie Merlant undNaomi Amarger, sind sehr unterschiedlich und doch vereint in ihrerSehnsucht nach einem Halt, den beide im Leben vermissen. Dabei werdendie Probleme der Teenager vom Film nicht heruntergespielt, der Filmnimmt seine Figuren ernst und urteilt nicht. Auch nicht über dieEltern, die in ihrer ganzen Hilflosigkeit und Ohnmacht gezeigt werdenund sich immer wieder die Frage stellen, was man hätte tun können, umdie Katastrophe zu verhindern. Der Film moralisiert nicht, gibt keineLösung vor, lädt aber zu Diskussionen und Reflexionen ein. Aufgeschickte Weise verknüpft Marie-Castille Mention-Schaar dieGeschichte einer fortschreitenden Verführung mit dem Weg zurück indie Realität und dem Begreifen der Wahrheit. Durch das Erzählenverschiedener "Stadien" einer religiösen Radikalisierung erhält dieGeschichte eine spannende dramaturgische Klammer, an deren Endesowohl ein desillusionierendes wie auch hoffnungsvolles Ende steht.Die Kamera ist immer nah bei den Protagonisten, sodass auch derZuschauer den Figuren immer sehr dicht folgen kann. DER HIMMEL WIRDWARTEN ist ein klug reflektierter und gesellschaftlich hochrelevanterFilm, der für den Umgang mit einem Problem sensibilisiert, welchesauch durch die Verbreitung im Rahmen sozialer Netzwerke immer stärkerum sich greift.http://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_himmel_wird_wartenStorm und der verbotene BriefSpielfilm, Abenteuer, Kinder- und Jugendfilm. Niederlande 2017.Wir schreiben das Jahr 1521. Der 12-jährige Storm lebt mit seinerFamilie in Antwerpen. Seine Mutter ist eine gottesfürchtige Frau, dieauf die Aussagen der katholischen Kirche und die Einhaltung ihrerRegeln großen Wert legt. Doch Storms Vater Klaas, ein Drucker,zweifelt an deren absoluten Herrschaft und ist beeindruckt von denAussagen Martin Luthers, der die Kirche stürzen und reformierenmöchte. Und so druckt Klaas heimlich einen Brief von Luther, auchwenn ihm bewusst ist, dass er sich dadurch in große Gefahr begibt.Denn der neu in die Stadt gekommene Inquisitor verfolgt alle Ketzerund Abtrünnigen, verhört und foltert sie und lässt verboteneSchriften und Bücher verbrennen. Als auch Klaas in die Hände desInquisitors gerät, kann dieser seine Arbeit nicht mehr vollenden.Doch Storm geht noch einmal in die Druckerei und flieht mit derDruckplatte des Briefes in die unterirdischen Katakomben der Stadt.Dort begegnet er dem tapferen Waisenmädchen Marieke. Zusammenversuchen sie, Storms Vater vor dem Scheiterhaufen zu bewahren. Dochdie Zeit ist knapp. Denn der Inquisitor ist den beiden immer auf derSpur. Schon von der ersten Minute an zieht der niederländischeAbenteuerfilm STORM UND DER VERBOTENE BRIEF seine Zuschauer in denBann. Die Geschichte ist spannend erzählt, die Ausstattung und dasmittelalterliche Setting lassen das Mittelalter lebendig werden unddie Musik treibt die Handlung dynamisch an. Die Nebenfiguren sind gutgewählt und werden überzeugend von den Darstellern verkörpert. Stormund Marieke sind als junge Helden die perfektenIdentifikationsfiguren für die Zielgruppe. Storm ist tapfer, mutigund dazu klug - er verlässt sich nicht auf das, was seine Eltern ihmsagen, möchte sich eine eigene Meinung bilden und steht für das ein,woran er glaubt. Und Marieke ist ihm nicht nur ebenbürtig, sondernschafft es oft durch ihren großen Mut und ihre selbst erlerntenFähigkeiten, Storm aus vielen brenzligen Situationen zu befreien. DieKamera von Rolf Dekens liefert tolle dynamische Bilder, vor allem dieAufnahmen in den unterirdischen Gängen und den kleinen engen Gassenlassen den Zuschauer zu einem Teil des Abenteuers werden. Doch STORMUND DER VERBOTENE BRIEF ist auch lehrreiche Unterhaltung, denn ein sowichtiges Thema wie die Reformation wird ganz zielgruppengerecht undauf anschauliche Weise vermittelt. Dennis Bots' STORM UND DERVERBOTENE BRIEF ist ein mitreißender Abenteuerfilm, der mit seinerspannenden Geschichte und seinen großartigen Bildern nicht nur dasjunge Publikum begeistern wird.http://www.fbw-filmbewertung.com/film/storm_und_der_verbotene_briefhttp://www.jugend-filmjury.com/film/storm_und_der_verbotene_briefGaza Surf ClubDokumentarfilm. Deutschland 2016.Ibrahim ist ein junger Mann, der Träume hat. Er will eine Familie,er will glücklich in Frieden leben, er will surfen. Doch all dieseDinge, die für andere gar kein Problem darstellen, sind für Ibrahimkeine Selbstverständlichkeit. Denn Ibrahim lebt in Gaza, der Stadt,die wie keine als Synonym für den Konflikt zwischen Israel undPalästina steht. In einer Region, die besetzt ist und die täglich vomTerror der Extremisten beider Seiten bedroht ist, versuchen Ibrahimund seine Freunde eine Art Normalität - und auch Spaß - in ihr Lebenzu lassen. Und so sind sie ein Teil des Gaza Surf Club geworden. Sietreffen sich am Strand der Stadt und haben für einen kleinen Momentdes Tages Spaß. Dann sind sie frei und fühlen sich fast schon wieandere Jugendliche, die einfach dem nachgehen, was ihnen am meistenVergnügen bereitet. Bis wieder Schüsse fallen und der Strand gesperrtwird. Und der Freiheit eine Grenze aufgezeigt wird. In seinemDebütfilm begleitet Regisseur Philip Gnadt eine Gruppe Jugendlicher,die versucht, sich innerhalb der sehr schweren Lebensumstände einStück Normalität aufzubauen. Als Zuschauer spürt man, dass all dieLeichtigkeit, die die Jungs bei ihren Unterhaltungen an den Taglegen, immer nur versuchen kann, über die stete Angst, die über derStadt liegt, hinwegzutäuschen. Umso beeindruckender wirken diegroßartigen Surf-Aufnahmen, die Gnadt und sein Team einfangen könnenund die trotz allem eine große Schönheit und Unschuld offenbaren.Doch Gnadt wirft auch einen Blick auf andere Gruppen. Da ist zumBeispiel der Trainer der Jungs, der für das Surfen sein Leben gebenwürde. Und das junge Mädchen, das auch so gerne surfen würde. Doch abeinem gewissen Alter ist Mädchen in Gaza das Schwimmen im Meerverboten. Dass ihr Vater sie dennoch heimlich auf eine Tour mitnimmtund sie danach so glücklich lächelt wie selten zuvor, ist nur eineder vielen beeindruckenden Beobachtungen, die der Film macht, ohnesie groß auszustellen. GAZA SURF CLUB zeigt die Umstände und muss zukeinem umständlichen Kommentar greifen, um sie noch zusätzlich zuwerten. Das überlässt der Film dem Zuschauer. Am Ende des Filmsbegleiten wir Ibrahim nach Hawaii. Lange hat er auf ein Ausreisevisumgewartet, nun wartet die "freie Welt". Er weiß, dass er seineFreunde, seine Familie und seine Heimat zurücklässt. Eine Heimat, dieer schrecklich vermisst. Doch in der er nicht das tun kann, was erüber alles liebt: die Wellen zu reiten. Ein kluger und reflektierterDokumentarfilm, der den Mut junger Menschen zeigt, die sich mit demWunsch nach Normalität gegen die Macht des Terrors stellen. Und dereine Welt zeigt, die so viel komplexer ist als wir sie aus den Medienkennen.http://www.fbw-filmbewertung.com/film/gaza_surf_clubPressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell