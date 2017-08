FAZ.NET im neuen Design: fokussierter, übersichtlicher und benutzerfreundlicher

Frankfurt am Main (ots) - F.A.Z.NET erscheint ab heute mit einemüberarbeiteten bildstarken Design, schnelleren Ladezeiten für mobileEndgeräte sowie neuer Navigation.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) hat ihrOnline-Nachrichtenportal FAZ.NET optisch überarbeitet. Das neueDesign bietet Nutzern mit seiner intuitiven Navigation eineschnellere Übersicht über die wichtigsten Themen. Durch die stärkereEinbindung von Bild- und Videoformaten wird das Informationsangebotübersichtlicher und multimedialer. Schnellere Ladezeiten auf mobilenEndgeräten bieten den Nutzern einen besseren Lesekomfort. Zudemübernimmt FAZ.NET die Schrift, die bereits in den Apps F.A.Z. DER TAGund F.A.Z. PLUS zum Einsatz kommt - und sorgt so für eine optimaleLesbarkeit der Inhalte und einen höheren Wiedererkennungswert.Der Fokus der überarbeiteten Startseite liegt auf der neuen Rubrik"Themen des Tages". Sie ermöglicht Nutzern einen Überblick über dierelevantesten aktuellen Ereignisse und Entwicklungen. Zusätzlichbündeln neue Themenpakete die wichtigsten Artikel, Kommentare, Videosund Grafiken aus einem Ressort zu umfassenden Informationsangeboten.Darüber hinaus bietet der neue Aufbau von FAZ.NET Werbekunden nochattraktivere Werbeformate und optimiert die Ausspielung.FAZ.NET ist eines der führenden Nachrichtenportale Deutschlandsmit Videos und Live-Berichterstattung aus Politik, Wirtschaft,Finanzen, Feuilleton, Gesellschaft und Sport. Rund 300 Redakteureerstellen täglich präzise Analysen, meinungsstarke Kommentare undaktuelle News. Für die Qualität von Inhalt, Design und Technik wurdeFAZ.NET 2016 mit dem Lead Award ausgezeichnet.Pressekontakt:Caroline MohlerReferentin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1841E-Mail: c.mohler@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell