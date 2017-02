"FAZ"-Korrespondent Michael Martens: "Wer nur Selbstverständlichkeiten zu verkünden hat, sollte nicht schreiben"

Hamburg (ots) - Für seinen Kommentar "Einmal Türke, immer Türke"in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hat"FAZ"-Korrespondent Michael Martens in dieser Woche viel Kritikgeerntet. So nannte Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur vomNachrichtenmagazin "Der Spiegel", den Kommentar "infam". Imkress.de-Gespräch antwortet Michael Martens seinen Kritikern undmacht deutlich, warum er die Kritik im "Spiegel", in der "Zeit" oderin der "Welt" für verfehlt erachtet: "Wer nurSelbstverständlichkeiten zu verkünden hat, sollte nicht schreiben".Für Michael Martens steht fest: "Dass ich ein weißer,westdeutscher Mann ohne anständigen Migrationshintergrund bin, istnatürlich ein nicht wegzudiskutierender Makel. Aber im Ernst: Esbleibt der Verdacht, die Reaktionen wären womöglich weniger heftiggewesen, wenn der Text nicht von einem Autor mit deutschem Namen inder "FAS", sondern von einer Mihriban Mürüc in der "taz"veröffentlicht worden wäre", sagt er im großen kress.de-Interview.Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/42rPressekontakt:Bülend ÜrükChefredakteurTwitter: www.twitter.com/buelendchefredaktion@newsroom.dewww.kress.deOriginal-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell