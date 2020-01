FAZ-Digital-Chef Knop wird Herausgeber - D'Inka geht in Ruhestand

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chefredakteur Digitale Produkte bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ), Carsten Knop, wird neuer Mit-Herausgeber.



Der 50-Jährige übernimmt am 1. April die Aufgaben von Werner D'Inka (65), der Ende März in den Ruhestand geht, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH am Dienstag mitteilte. D'Inka kam 1980 zur FAZ und war dort seit 2005 zuständiger Herausgeber für die Regionalausgabe "Rhein-Main-Zeitung" gewesen. Knop übernimmt neben dieser Aufgabe auch die Koordination der digitalen Aktivitäten des Hauses.

Knop ist seit Anfang 2018 Chefredakteur Digitale Produkte. Zuvor hatte er seit den 1990er Jahren bei der FAZ mehrere Positionen innegehabt.

Bei der überregionalen Tageszeitung in Frankfurt am Main, die seit 70 Jahren existiert, gibt es insgesamt vier Herausgeber. Derzeit sind es neben D'Inka Berthold Kohler, Jürgen Kaube und Gerald Braunberger. Die FAZ hat anders als andere Zeitungen keinen Chefredakteur, sondern die Struktur des Herausgebergremiums. Die Herausgeber bestimmen die politische, wirtschaftspolitische und kulturelle Linie der journalistischen Publikationen im Verlagshaus./rin/DP/nas