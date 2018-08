FASHION2NIGHT 2018: Designer-Duo Talbot Runhof präsentiert exklusive Cruise-Collection für die EUROPA 2 (FOTO)

Hamburg (ots) -- Mode Event des Sommers mit Talbot Runhof im Hamburger Hafen- Motto der Fashionshow: GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG- Prominente Abendgäste aus Fashion- und Showbusiness sowie derWirtschaftFASHION2NIGHT: Am 17. August 2018 fand das glamouröse FashionEvent an Bord des Luxusschiffes EUROPA 2 vor Hamburger Kulisse statt.Das international erfolgreiche Designer-Duo Talbot Runhofpräsentierte im Rahmen einer großen Fashion Show unter dem MottoGLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG eine exklusiv für die EUROPA 2 kreierteCruise-Collection an Bord. Prominente Abendgäste aus dem Show- undModebusiness sowie der Wirtschaft waren zu Gast: u.a. dieSchauspielerinnen Natalia Wörner, Maria Ehrich und Sonja Gerhardt,Schauspieler Hardy Krüger jr. und Franz Dinda oder auch die ModelsEveline Hall, Barbara Meier und Kim Hnizdo. Musikalischer Staract desAbends war die britische Sängerin Sophie Ellis-Bextor.Im Spotlight des Modesommers 2018 - beim Eventauftakt im HamburgerHafen verwandelte sich die EUROPA 2 in einen Mode-Hotspot. DieLocation: Das stylische Luxusschiff, welches Fashion, Glamour &Lifestyle von Bug bis Heck widerspiegelte. Zum Highlight des Abendszählte die glamouröse Fashion Show, bei der sich der Pool auf Deck 9in einen Laufsteg verwandelte, auf dem Talbot Runhof die exklusiveEUROPA 2 Cruise-Collection präsentierte. Unter den Models wareninternational bekannte Gesichter wie Esther Heesch und AntoniaWesseloh."Inspiriert waren wir von den Erlebnissen unserer ersten EUROPA 2Reise - und von dem Anflug von Fernweh, den imposante Häfen vonHamburg über Kopenhagen bis Kiel in uns seit jeher auslösen"beschreiben Johnny Talbot und Adrian Runhof ihre Kollektion.Weekend-Stoffe wie Baumwoll-Popeline, Seersucker oder Denim wurden inden Farben Rot, Navy und Weiß zu maritimen Looks verarbeitet. DieFinesse liegt dabei in den Schnitten: raffinierte Drapés ingestreiften Oberteilen, kombiniert zu Denim-Röcken in Midi-Länge.Eyecatcher bildet ein wellenförmiges Zick-Zack-Bändchen, das sich aufallen Looks wiederfindet. Fließende Crêpe- oderOff-the-Shoulder-Kleider können ideal an Bord eines Schiffesausgeführt werden.Noch am Abend startete die EUROPA 2 auf eine dreitägigeOstsee-Kreuzfahrt, auf der sich alles um das Thema Fashion dreht. Ineiner Pop-up Boutique können die Gäste ihre favorisiertenLieblingsstücke direkt an Bord erwerben, mit den Modemachern insGespräch kommen und sich persönlich beraten lassen. In der LaBiosthétique Beauty Lounge stylen der Star-Friseur Jörg Oppermann undsein Team die Gäste und in einem Workshop verrät die Fashion-ExpertinAnnette Weber Tipps und Tricks rund um das richtige Styling.Die EUROPA 2 Cruise-Collection kann im Pop-up Store während derReise und zu einem späteren Zeitpunkt online bei Talbot Runhof und inden Boutiquen in München, Düsseldorf und Berlin erworben werden.Die nächste Fashion-Reise auf der EUROPA 2 findet bereits 2019statt:fashion2sea 2019: Vom 07.08. bis 19.08.2019 (12 Tage), vonLissabon über La Coruna, St.-Jean-de-Luz, Bordeaux, St. PeterPort/Guernsey, St. Helier/Jersey, Sark, Honfleur und Amsterdam nachHamburg, ab 6.840 Euro pro Person, inkl. Anreise.Weitere Infos zur Reise unter:https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUX1917Das erfolgreiche Event-Format FASHION2NIGHT mit anschließenderKurzreise wird 2020 fortgeführt:FASHION2NIGHT 2020: Vom 13.05 bis 16.05.2020 (3 Tage), von Hamburgüber Kopenhagen nach KielWeiteres Bildmaterial unter:https://www.picdrop.de/hl-cruises/iuQEuPXm7nInformationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterhttp://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell