FARNBOROUGH: Fluglinie AirAsia X bestellt weitere 34 Airbus-Großraumjets

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat sich kurz vor seiner Messebilanz in Farnborough einen dicken Auftrag aus Malaysia gesichert.



Der Langstrecken-Billigflieger AirAsia X unterzeichnete am Donnerstag auf der Luftfahrtmesse bei London eine Bestellung über weitere 34 Großraumjets in der modernisierten Version A330neo. Damit hat das Unternehmen aus Malaysia 100 Maschinen des Typs geordert - und sich durchweg für die längere Variante A330-900 entschieden.

Am Wochenende war durchgesickert, dass der AirAsia-Konzern zudem 100 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo bestellen wolle. Airbus-Verkaufschef Eric Schulz und AirAsia-Mitgründer Kamarudin Meranun wollten dies am Donnerstag aber nicht kommentieren.