FARNBOROUGH: Boeing rechnet mit weiter wachsender Flugzeug-Nachfrage

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing rechnet für die nächsten zwei Jahrzehnte mit einer wachsenden Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen.



In den Jahren 2018 bis 2037 würden voraussichtlich 42 700 Passagier- und Frachtjets benötigt, teilte der US-Konzern am Dienstag auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough mit. Das sind rund 1670 mehr als 2017 für die folgenden zwei Jahrzehnte vorausgesagt. Boeing rechnet in die Prognose auch kleinere Regionaljets ab 70 Sitzplätzen ein, während Rivale Airbus bei erwarteten rund 37 400 Maschinen nur Flugzeuge für mindestens 100 Passagiere berücksichtigt.

Der Boeing-Prognose zufolge entfällt fast drei Viertel der Nachfrage auf Mittelstreckenjets wie die Boeing 737 und den Airbus A320neo. Hier fällt auch der Zuwachs im Vergleich zu 2017 am größten aus. Beim Bedarf an Großraumjets erwarten die Amerikaner mit 8070 Maschinen etwas weniger als vor einem Jahr. Gerade die größten Flugzeugtypen wie der Jumbo-Jet Boeing 747-8 und der doppelstöckige Airbus A380 sind bei den Airlines kaum noch gefragt. Normalgroße Langstreckenjets wie Boeings "Dreamliner" und der Airbus A350 verkaufen sich hingegen gut./stw/she/jha/