FANG-Stocks und S&P 500: So viel tragen Facebook, Amazon und Netflix sowie Google zur Gesamtmarktperformance bei!

Lieber Leser,

die sogenannten FANG-Stocks, also Facebook, Amazon, Netflix und Google, gehören aktuell zu den an der Marktkapitalisierung gemessen größten Aktien. Apple mal außen vorgelassen. Es ist klar, dass diese Aktien einen Bezug zur digitalen Technologie haben. Technologiewerte haben in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet und deuten an, dass in der Zukunft wohl kaum etwas dran vorbeigehen wird.

Wo würde der S&P 500 Index ohne diese Aktien notieren?

Selbst wenn man bedenkt, dass Unternehmen wie Amazon eher als Retailer gelten, so ist der Technologiebezug eindeutig da und Unternehmen, die diese Technologien anwenden, sei es im Retail-Bereich oder eben woanders, werden sich unter den anderen Anbietern besser behaupten können.

Interessant fanden wir daher zu lesen, wie viel an der gesamten Marktkapitalisierung die Fang-Stocks einnehmen. Wir haben herausgefunden, dass alleine die vier Aktien Facebook, Amazon, Netflix und Google fast 15 % der gesamten Marktkapitalisierung des US-Amerikanischen S&P 500 Index ausmachen. Um das nochmal deutlich zu machen: Ohne die Marktkapitalisierung der vier Aktien würde der S&P 500 Index 360 Punkte unter dem jetzigen Stand von 2.400 Punkte notieren. Das fällt in etwa gleich mit dem ausgebildeten Tief zum Zeitpunkt der US-Wahlen zusammen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.