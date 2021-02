FANG+ Index: Im Allzeithoch?

Einige der größten börsennotierten US-Tech-Aktien, die den NYSE® FANG+™ Index bilden, handeln um ihre Allzeithochs. Ist dies eine Gelegenheit zum Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Sieben der zehn Aktien im NYSE® FANG+™ Index erreichten Anfang 2021 ein Allzeithoch. Diese Aktien waren Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Baidu, Inc. (NASDAQ:BIDU), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX), NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Twitter Inc. (NYSE:TWTR), und Tesla Inc.



