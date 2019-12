Berlin (ots) - Diese Woche wird das Klimapaket final beschlossen. Heute stimmtder Bundestag zu, am Freitag der Bundesrat.Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER:"Nur echter Emissionshandel garantiert bis 2030 das Erreichen des festgelegtenCO2-Ziels. Doch trotz Anhebung des Einstiegspreises scheut sich dieBundesregierung die Preise für die Zertifikate freizugeben. Noch 2026 setzt sieein schmales Preisspektrum zwischen 55 und 65 Euro, statt endlich durch Freigabeder Preise auf die marktwirtschaftlichen Kräfte des Emissionshandelssystems zuvertrauen. Statt schneller Integration in den europäischen Emissionshandel istdies ein deutscher Alleingang ohne echte und angemessene marktwirtschaftlicheEffizienz. In diesem Klimapaket wird das Emissionshandelssystem um seineeffizienteste Wirkmächtigkeit kastriert, statt über echte Marktpreise dieCO2-Reduzierung zielgenau zu erreichen.Die Festpreise sind möglichst bald aufzugeben und der nationale Emissionshandelin den europäischen Emissionshandel zu integrieren. Nur eine zumindesteuropäische - perspektivisch sogar weitestgehend globale - CO2-Mengenbegrenzungkann effizienten Klimaschutz garantieren. Hierfür müssten auch Projekte inDrittstaaten in den Emissionshandel integriert werden. Dies brächte den globalenKlimaschutz enorm voran und Drittstaaten wertvolle Entwicklungshilfe. Da dortEinsparung von CO2 oft wesentlich effizienter zu erreichen sind, könnten hierwichtige Industriestandorte erhalten bleiben und mit den Geldern der Industriedennoch die globale Menge an CO2 verringert werden. Die Energiekosten fürindustrielle Familienunternehmen dürfen keinesfalls weiter steigen. Ökologischwäre es unsinnig, wenn industrielle Familienunternehmer wegen der hohenEnergiekosten Deutschland verließen. Zur Weiterentwicklung des Klimapakets istes unabdingbar, einen Abbau der bisher gegen den Klimawandel relativ erfolglosennationalen Instrumente nebst damit verbundener staatlicher Preisbestandteilevoranzutreiben. Denn ist eine Produktion erst einmal vertrieben, ist es nahezuaussichtslos, diese zurückzugewinnen."Pressekontakt:Birte SiedenburgPressesprecherinDIE FAMILIENUNTERNEHMER e.V.DIE JUNGEN UNTERNEHMERCharlottenstraße 24 | 10117 BerlinTel. 030 300 65-441 | Fax 030 300 65-390Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118884/4474225OTS: DIE FAMILIENUNTERNEHMER - ASU e.V.Original-Content von: DIE FAMILIENUNTERNEHMER - ASU e.V., übermittelt durch news aktuell