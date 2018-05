"FAME: Der Weg zum Ruhm!" - im Sommer in Hamburg (FOTO)

--------------------------------------------------------------Infos und Ticketshttp://ots.de/6rHogr--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -"Fame - Das Musical" beruht auf dem gleichnamigen Film von AlanParker aus dem Jahr 1980. Ob oscargekrönter Spielfilm, TV-Serie oderReality Show - "Fame" hat unbestreitbar Kultstatus! Mit einem jungen,internationalen Ensemble aus Absolventen der Talentschmiede StageSchool Hamburg wird das Musical rund um Erfolg, harte Arbeit undZwischenmenschlichkeit erfrischend neu inszeniert. Wer auch nur einenFunken für den Traum vom Ruhm übrig hat, muss "Fame - Das Musical"sehen. Hier prallen Emotionen, Talent und eine Inszenierung derExtraklasse so eindrucksvoll aufeinander, dass man fast vergessenkönnte, in einer Vorstellung zu sitzen!Direkt nach ihrer Abschlussprüfung im Mai starten die jungenProfis mit den Proben unter der Regie von Felix Löwy, diplomierterFilmkomponist, der in zahlreichen Positionen für die StageEntertainment gearbeitet hat. Für die Choreographien konnte PhilKempster gewonnen werden.Deutschlands größte private Bühnenfachschule, die Stage SchoolHamburg, hat sich 2016 einen langgehegten Traum erfüllt - ein eigenesTheater: Das FIRST STAGE in Altona, Thedestr. 15. Das verkehrsgünstiggelegene und mit modernster Technik ausgestattete Theater bietetperfekte Bedingungen für junge und kreative Inszenie-rungen.Idee und Entwicklung von DAVID DE SILVABuch von Jose FernandezLiedtexte von Jacques LevyMusik von Steve MargoshesTitelsong FAME von Dean Pitchfork und Michael GoreDeutsche Fassung von Frank Thannhäuser und Iris SchumacherTermine:18. Juni bis 11. Juli 2018Verlängerung: 20. August bis 20. September 2018Jeweils 19.30 Uhr / Sa + So 15.00 Uhr + 19.30 UhrOrt:Theater FIRST STAGE, Thedestr. 15 in HH-AltonaKartenpreis:ab 35,00 Euro inkl. aller Gebühren und HVVInfos + VVK:www.firststagehamburg.dewww.fame-hamburg.dePressekontakt:Annett BärPressesprecherinStage School Hamburg GmbHAm Felde 5622765 Hamburgfon +49 (040) 355 407 40mob +49 (0173) 262 15 52mail presse@stageschool.deweb www.stageschool.deOriginal-Content von: Stage School Hamburg, übermittelt durch news aktuell