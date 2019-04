DER FALL COLLINI / Bestseller-Verfilmung mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle feiert Weltpremiere in Berlin (FOTO)

München (ots) -Gestern feierte die spannende Bestseller-Verfilmung DER FALLCOLLINI Weltpremiere im Zoo Palast in Berlin. Neben Regisseur MarcoKreuzpaintner war die hochkarätige Besetzung vor Ort - die DarstellerElyas M'Barek, Franco Nero, Alexandra Maria Lara, Jannis Niewöhner,Pia Stutzenstein, Manfred Zapatka und Catrin Striebeck sowie AutorFerdinand von Schirach, die Produzenten Christoph Müller, KerstinSchmidbauer und Marcel Hartges sowie Martin Moszkowicz, ExecutiveProducer und Vorstandsvorsitzender der Constantin Film. Im Anschlussan die Vorstellung wurde lebhaft über das bisher eher unbekannteKapitel deutscher Geschichte diskutiert, über Recht und Gerechtigkeitund über die Aktualität des jungen Anwalts, der Haltung undpolitisches Bewusstsein entwickelt und gesellschaftlicheVerantwortung übernimmt.Bildmaterial von der Premiere steht ab sofort aufwww.constantinfilm.medianetworx.de zum Download bereit.KINOSTART: 18. April 2019 im Verleih von Constantin FilmDarsteller: Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero, HeinerLauterbach, Manfred Zapatka, Jannis Niewöhner, Rainer Bock, CatrinStriebeck, Pia Stutzenstein, Peter Prager, Hannes Wegener u.v.m.Drehbuch: Christian Zübert, Robert Gold, Jens-Frederik OttoCo-Produzent: Stefan GärtnerExecutive Producer: Martin MoszkowiczProduzenten: Christoph Müller, Kerstin Schmidbauer, Marcel HartgesRegie: Marco KreuzpaintnerInhalt: Anwalt Caspar Leinen (Elyas M'Barek) gerät über einePflichtverteidigung an einen spektakulären Fall: Über 30 Jahre langhat der 70jährige Italiener Fabrizio Collini (Franco Nero)unbescholten in Deutschland gearbeitet und dann tötet er anscheinendgrundlos den angesehenen Großindustriellen Hans Meyer (ManfredZapatka) in dessen Berliner Hotelsuite. Für Caspar steht weit mehrauf dem Spiel als sein erster großer Fall als Strafverteidiger. DasOpfer ist der Großvater seiner Jugendliebe Johanna (Alexandra MariaLara) und war wie ein Ersatzvater für Caspar. Zudem hat er mit derStrafverteidiger-Legende Richard Mattinger (Heiner Lauterbach) alsVertreter der Nebenklage einen Gegner, der ihm haushoch überlegenscheint. Caspar muss herausfinden, warum Collini ausgerechnet einenvorbildlichen Menschen wie Meyer ermordet hat. Auch das öffentlicheInteresse an dem Fall ist immens, doch Collini schweigt beharrlich zuseinem Motiv. Als Caspar gegen alle Widerstände immer tiefer in denFall eintaucht, wird er nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheitkonfrontiert, sondern stößt auf einen der größten Justizskandale derdeutschen Geschichte und eine Wahrheit, von der niemand wissen will.Basierend auf dem gleichnamigen Roman des Erfolgsautors Ferdinandvon Schirach ("Schuld", "Terror") hat Regisseur Marco Kreuzpaintner("Beat", "Krabat") ein spannungsgeladenes Drama inszeniert, das voneinem der größten deutschen Justizskandale erzählt. Kinostar ElyasM'Barek ("Dieses bescheuerte Herz", "Fack Ju Göhte"-Trilogie) zeigtsich in der Bestsellerverfilmung von einer neuen Seite. Auch dieweiteren Rollen sind mit Alexandra Maria Lara ("Control"), FrancoNero ("Django") und Heiner Lauterbach ("Willkommen bei denHartmanns") namhaft besetzt.DER FALL COLLINI ist eine Constantin Film Produktion inCo-Produktion mit Seven Pictures und wird von Christoph Müller,Kerstin Schmidbauer und Marcel Hartges produziert. Martin Moszkowiczist Executive Producer, Co-Produzent ist Stefan Gärtner. Gefördertwurde der Film vom Medienboard Berlin Brandenburg (MBB), demFilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA) unddem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).Pressematerial finden Sie unterwww.constantinfilm.medianetworx.de.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuendePresseagentur:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine Baschny, Anja OsterTel.: +49-89-20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comPURE Online(Online PR)Antonia NickelTel.: +49 30 28 44 509 22E-Mail: antonia.nickel@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell