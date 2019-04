FAKT: Pränataltest mit hoher Fehlerquote

Leipzig (ots) - Wird der aktuell diskutierte nicht-invasivePränataltest bei allen Schwangeren - also unabhängig von einem Risiko- angewandt, ist jedes sechste positive Ergebnis falsch. Das heißt:Eine Trisomie 21 wird angezeigt, obwohl das Kind gesund ist. Das gehtnach Recherchen des ARD-Magazins "FAKT" aus dem entsprechendenAbschlussbericht des Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeitim Gesundheitswesen (IQWIG) hervor. Die falsche Positivrate lägedemnach bei 17,4 Prozent.Die Sprecherin für Behindertenpolitik von Bündnis 90/Die Grünen,Corinna Rüffer, lehnt den Bluttest für Schwangere auch deswegen ab:"Die Quote der falsch positiven Ergebnisse dieser Tests ist sehr,sehr hoch." Falsche Ergebnisse führten in der Folge wahrscheinlich zuüberstürzten Schwangerschaftsabbrüchen. "Innerhalb der ersten 12Wochen einer Schwangerschaft könnte es sein, wenn Frauen also einpositives Ergebnis bekommen, dass sie dieses Ergebnis dann gar nichtmehr absichern lassen, sondern direkt zu einer Beratungsstelle gehenund das Kind dann abtreiben lassen - unter Umständen mit der Folge,dass sie sogar ein Kind ohne Trisomie 21 haben abtreiben lassen."Derzeit wird diskutiert, ob der Pränataltest für alle Schwangerenals Kassenleistung finanziert werden soll. Der Präsident desBundesverbandes niedergelassener Pränatalmediziner, Prof. AlexanderScharf, lehnt das ab. Denn dann werde der Bluttest statt nur beiRisikoschwangerschaften viel häufiger zum Einsatz kommen: "WirPränatalmediziner brauchen diesen Test nicht, denn wenn wir einenbegründeten Verdacht haben, ist die logische Konsequenz, dass wirganzheitlich gucken. Die nicht-invasive Pränataldiagnostik ist danndie völlig falsche Methode, die ist völlig unzureichend."Die Hersteller des Bluttests werben für ihr Produkt mit einem"einfachen Bluttest statt riskantem Eingriff". Für Professor Scharfist die Behauptung, der Test ersetze die risikoreichereFruchtwasseruntersuchung, "hanebüchener Unfug". Die Punktionsratenwürden seit Jahren aufgrund neuer Diagnoseverfahren sinken.Mehr dazu in FAKT (21:45 Uhr im ERSTEN) und unter:www.mdraktuell.dePressekontakt:MDR, Burkhard Kunst, Tel. (0341) 3 00 45 64, burkhard.kunst@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell