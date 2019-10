"FAKT": Künast stellt Wissenschaftlichkeit und weiteren Betrieb von Tierversuchslabor in Frage

Leipzig (ots) - Das in die Kritik geratene TierversuchslaborLaboratory of Pharmacology and Toxicology - kurz LPT - wird von derehemaligen Landwirtschaftsministerin Renate Künast (B'90/Grüne)heftig kritisiert. In einem Interview mit dem ARD-Magazin "FAKT" warfsie dem Unternehmen "eine Art von Betrug" vor. Hintergrund ist derVerdacht, dass ein Affe in einem Medikamentenversuch im Betrieb inMienenbüttel bei Hamburg verstorben sei und durch einen anderen Affenausgetauscht wurde. Die Behörden seien darüber nicht informiertworden. "Eigentlich muss man sicherstellen, dass wer das macht,keinen neuen Auftrag kriegt", sagte die tierschutzpolitischeSprecherin der Grünen gegenüber dem ARD-Magazin. Dennwissenschaftlich sei ein solcher Versuch unbrauchbar.Das bemängelt auch die Wissenschaftlerin Kathrin Herrmann von derUS-Universität Center for Alternatives to Animal Testing in Baltimoreund fordert Konsequenzen. Solche Verstöße dürften nicht nur mit einemOrdnungswidrigkeitsverfahren oder einer Geldbuße enden. "Das LPTscheint ja nicht verantwortungsbewusst mit den Tieren und demAuftraggeber umzugehen.", so Herrmann im "FAKT"-Interview.Inzwischen fordert auch Friedrich Mülln von der "SOKO Tierschutz"gegenüber FAKT den Entzug der Betriebserlaubnis für das LPT, "wennsich der akute Verdacht bestätigt, dass eine gewaltige Primatenstudieauf diese Art und Weise manipuliert wurde."Gestern hatte das ARD-Magazin "FAKT" Bilder aus dem Laboralltagveröffentlicht, die tierschutzwidrige Zustände zeigen. Die Aufnahmenwurden heimlich von einem Mitarbeiter des Vereins "SOKO Tierschutz"gedreht, der sich in die Firma eingeschleust hatte und vier Monatedort gearbeitet hatte. Friedrich Mülln sieht in den Zuständen bei LPTeinen Fall für den Staatsanwalt. Wenn sich diese Vorwürfebestätigten, "wird es die ganze Branche erschüttern. Die steht auftönernen Füßen und wenn dann rauskommt, dass bei diesen Versuchenauch noch Schindluder getrieben wird, dann ist das ganze Geschäft inFrage gestellt", sagte Mülln gegenüber "FAKT".www.mdraktuell.dePressekontakt:Jörg Wildermuth,Tel.: 0341-300 4355,E-Mail: Joerg.Wildermuth@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell