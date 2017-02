FAKT: Flüchtlingsnot führt zu illegalem Organhandel in der Türkei

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 21.02.2017 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Aufgrund prekärer Lebensverhältnisse sehen sich syrischeFlüchtlinge in der Türkei gezwungen, ihre Nieren zu verkaufen. Dasergeben Recherchen des ARD-Magazins "FAKT". Reporter werteten dazuVerkaufsanzeigen in sozialen Netzwerken aus und führten Interviewsmit potentiellen Spendern in der Türkei. So berichtet Ahmed, der ausSyrien geflohen ist, vor der Kamera: "Ich kann kein Türkisch, ichhabe keine Bekannte, keine Arbeit, keine Wohnung. Ich verkaufe meineNiere, weil ich riesige Probleme habe und unter Druck stehe. Es gibtkeine andere Möglichkeit, um zu Geld zu kommen, als meinen Körper zuverkaufen. "So wie er geben auch andere Betroffene als Hauptmotivihre aussichtslose soziale Lage an.Karl Kopp von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl redet vonschockierenden Zuständen: "Wir waren gewohnt, dass Schutzsuchendeobdachlos sind, mittellos, betteln müssen. Dass Frauen ihren Körperverkaufen müssen. Die Steigerungsform ist jetzt, dass auch Organeverkauft werden müssen, um eine menschenwürdige Perspektive oder eineFluchtalternative zu entwickeln."Ein Organvermittler erklärte gegenüber den FAKT-Reportern, dassdie Transplantationen in einem Krankenhaus in Ostanatolienvorgenommen würden. Aufgrund der eingeschränkten Arbeitsmöglichkeitfür Journalisten ließen sich die Angaben nicht überprüfen. Die Preisefür Nieren auf dem türkischen Schwarzmarkt schwanken und liegenzwischen 6000 und 11000 Euro. Die Türkei ist seit Jahren einBrennpunkt des illegalen Organhandels. Seit Ausbruch desSyrienkrieges nutzen organisierte Banden die Armut der Flüchtlingeaus, um Spender zu rekrutieren. Bereits in der Vergangenheit gab esBerichte über massenhaften Organhandel mit Nieren, die von syrischenFlüchtlingen im Libanon stammen.Bitte SPERRFRIST beachten.Mehr dazu in "FAKT", 21.02.2017 - 21:45 Uhr, in Das Erste.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Susanne Odenthal,Tel.: (0341) 3 00 64 57, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell