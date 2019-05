FAKT: Bayer-Tochter Monsanto sammelte verdeckt Informationen

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Leipzig (ots) -- Bei exakter Quellenangabe "FAKT" sofort zur Veröffentlichungfrei -Nach Recherchen des ARD-Magazins "FAKT" sammelte eineBeratungsfirma im Auftrag von Monsanto verdeckt Informationen imWeißen Haus in Washington. Erkundet wurde dabei offenbar die Positionder Trump-Administration zum Pflanzengift Glyphosat. DieInformationsgeber wussten aber nicht, dass Details aus den Gesprächenfür Monsanto bestimmt waren.Das geht aus einem Dokument hervor, das dem ARD-Magazin vorliegtund im jüngsten US-Gerichtsverfahren offengelegt wurde. Einehemaliger Monsanto-Manager sagte aus, dass der Informationsflussbewusst verdeckt stattfinden sollte: "Das ist der Punkt. Wir wolltensichergehen, dass wir Dinge über uns selbst hören, die man uns nichtdirekt mitteilen würde." (Im Original: "That was the point. We wantedto make sure that we could hear things about ourselves that peoplemight not say directly to us.")Der Monsanto-Mutterkonzern Bayer teilte auf "FAKT"-Anfrage mit:"[Es] ... entspricht unserem Verständnis, dass die Meinungen derGesprächsteilnehmer freiwillig und ohne Bedenken geäußert wurden."Das war bei diesem Auftrag aber offensichtlich nicht der Fall.Der Public-Relations-Experte Professor Günter Bentele kritisiertediese Vorgehensweise gegenüber "FAKT": "Wenn ich nicht sage, inwessen Interesse ich frage, oder Informationen einhole, dann ist daseine Art von Täuschung. Das ist das Gegenteil dessen, wieOrganisationen agieren sollten."Bundestagsabgeordneter verlangt sofortige Information über"Stakeholder-Listen"In der aktuellen Diskussion um die von Monsanto geführtensogenannten Stakeholder-Listen über Politiker, Journalisten,Wissenschaftler und Umweltaktivisten wird jetzt außerdem der Ruf nacheiner umgehenden Information der Betroffenen laut. DerBundestagsabgeordnete der Grünen Harald Ebner fordert im"FAKT"-Interview: "Wenn Bayer jetzt uns alle hinhalten möchte undsagt: wir haben eine Anwaltskanzlei beauftragt - dann reicht dasnicht aus. Ich möchte nicht warten, bis irgendeine Anwaltskanzleiirgendwas erledigt hat. Ich möchte das heute wissen - so schnell wiemöglich."Bayer hatte sich für das Vorgehen entschuldigt und eineAnwaltskanzlei mit der Aufarbeitung der "Stakeholder-Listen"beauftragt. Betroffene sollen nach Konzernangaben bis spätestens Endenächster Woche informiert werden.Mehr dazu in FAKT (21:45 Uhr im ERSTEN) und unter:www.mdraktuell.dePressekontakt:Ansprechpartner in der Redaktion: Burkhard Kunst,+49 341 300 4564, burkhard.kunst@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell