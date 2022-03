FAIRFAMILY in Kooperation mit ehemaligem Handballprofi Martin Strobel und der Universität St.Gallen

Hamburg (ots) -Das Unternehmen FAIRFAMILY aus Hamburg ist seit 2016 am Markt und hatte schon immer ein Ziel: Ein ganzheitliches Gesundheits-Benefit-System, das wirklich von allen Mitarbeitern nachhaltig genutzt wird und im Erfolg messbar ist: Teambuilding, Arbeitgeberattraktivität, niedrigere Fluktuationskosten, Mitarbeiterzufriedenheit, geringe Krankheitskosten, eine erhöhte Produktivität und weitere Faktoren werden gemessen.Geschäftsführer und ehemaliger Leistungssportler Felix Anrich: "Bereits im Jahr 2019 ist in der Kooperation mit der SPORT SPEAKER GmbH, dem Geschäftsführer Sven Ehricht und Sportlern wie Sven Hannawald, Jörg Roßkopf, Heike Henkel, Florian Mennigen, in verschiedenen Vorträgen der Gedanke entstanden, Erfolgsfaktoren aus dem Sport in unsere Arbeit mit einfließen zu lassen. Diese Kooperation wird auch in diesem Jahr weiter ausgebaut."FAIRFAMILY konnte bereits beeindruckende Ergebnisse in mittelständischen Unternehmen erzielen: Unter anderem wurde die Nutzungsquote von Gesundheitsleistungen in den Firmen auf über 80 Prozent erhöht. Das ist aufgrund der andauernden Auswirkungen der Corona-Krise von großer Bedeutung. Außerdem sensibilisieren die digitalen Gesundheitstage nicht nur die Leistungen, auch konnten die Teilnahme und die Abrufung der Gesundheit-Check-ups durch die Einbindung von Spitzensportlern um über 250 Prozent erhöht werden. So konnte sich das Gesundheitsverhalten signifikant verändern.Im Februar hat das Team um die Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich eine Zusammenarbeit mit Martin Strobel, dem ehemaligen Profi-Handballspieler und Spezialist für Leadership sowie der Universität St.Gallen gestartet. Innerhalb dieses Forschungsprojekts werden die Erfolgsfaktoren aus dem Sport und deren Auswirkungen auf mittelständische Unternehmen (KMUs) untersucht.Hierbei wird betrachtet, welche Ansätze aus dem Spitzensport KMUs helfen können, ihre Unternehmenskultur zu fördern und zu stärken. Außerdem wird geprüft, welche Auswirkungen Ansätze und Sichtweisen von Spitzensportlern auf die Kultur, das Gesundheitsverhalten, Krankheitstage und den Erfolg eines nachhaltig gesunden Arbeitgebers haben können. Hierbei werden auch die Effekte von besonderen Motivationsfaktoren auf die Arbeitgebermarke untersucht.Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer: "Wir sind begeistert, dieses Forschungsprojekt mit solch starker Unterstützung angehen zu können. Unser Ziel ist es weiter nachzuweisen, was der Spitzensport mit dem Unternehmen und seinem Gesundheitskonzept sowie seiner Kultur zu tun hat. Dafür können wir uns keine besseren Kooperationspartner vorstellen."Martin Strobel über die Kooperation: "Mir ist es nach meiner aktiven Karriere ein Anliegen, nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern die beiden Welten aus Sport und Wirtschaft auch fundiert damit zu verknüpfen. Durch meine Verbindung zur Universität St.Gallen, vor allem mit dem Competence Center for Sports Management in den letzten Jahren, konnten wir nun ein geeignetes Forschungsprojekt, im Zuge einer Abschlussarbeit, mit der FAIRFAMILY initiieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass die Ergebnisse sehr vielversprechend bei diesem Thema sind."Über FAIRFAMILY:FAIRFAMILY hat aus über 4.000 Beratungen mit den Spezialisten und Beratern aus den Bereichen Recruiting, Arbeitgebermarketing, Personal, Gesundheitsmanagement und Steuerberatung ein einzigartiges Gesundheits-Benefit-System entwickelt. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY unterstützt mitttelständische Unternehmen durch die Implementierung einzigartiger Gesundheitsleistungen zum attraktiven Arbeitgeber zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de/Pressekontakt:Fairlohnung® GmbHhttps://www.fairfamily.de/Telefon: 040-3346678 - 0E-Mail: info@fairfamily.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Fairlohnung® GmbH, übermittelt durch news aktuell