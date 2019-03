FAF 2019 eröffnet / Malerpräsident Jan Bauer: Messe für die nächste Generation

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Frankfurt (ots) - Anlässlich der Eröffnung der Messe Farbe AusbauFassade 2019 heute in Köln forderte der Präsident des BundesverbandesFarbe Gestaltung Bautenschutz, Jan Bauer, die Branche zu einergemeinsamen Anstrengung für die nächste Generation in Maler- undLackiererhandwerk auf."Wenn den Malern der Nachwuchs ausgeht, ist das für die Industrieein existenzielles Marktrisiko", so Bauer. Die Hersteller von Farben,Lacken und Arbeitsmaterial müssten mit in die Nachwuchswerbungeinsteigen und dürften das Thema nicht dem Handwerk überlassen. ImMaler- und Lackiererberuf sind die Ausbildungszahlen seit Jahrenrückläufig, zuletzt um 2% pro Jahr. Eine starke bundesweiteNachwuchskampagne sei Sache des ganzen Marktes, so Bauer.Die FAF ist die größte Fachmesse für die 206.000 deutschen Malerund Lackierer sowie die Hersteller und den Handel. Auf vielenMesseständen steht - neben neuester Technik und innovativenMaterialien - auch das Thema Nachwuchs im Mittelpunkt. Am Messestanddes Bundesverbandes werden am Freitag mehrere hundert Jugendliche undAuszubildende erwartet. Der Eröffnungstag firmiert als "NextGeneration Day".Der Maler- und Lackiererverband veranstaltet die FAF alle dreiJahre gemeinsam mit dem Bundesverband der Stuckateure. In diesem Jahrfindet die FAF in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld statt (BAU).Dennoch sind die Hallen voll. 402 Aussteller aus 26 Ländern sind indiesem Jahr auf der Messe präsent, über 45.000 Besucher werdenerwartet.Pressekontakt:Bundesverband Farbe Gestaltung BautenschutzChristine Marzullamarzulla@farbe.deTel.: 069 - 66 575 311Original-Content von: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, übermittelt durch news aktuell