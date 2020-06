FACT24 CIM - Neue integrierte SaaS-Lösung für proaktives digitales Krisenmanagement

München (ots) - Die SaaS-Lösung FACT24 CIM von F24 verbindet die Möglichkeiten der bisher eigenständigen und seit Jahrzehnten in der Praxis bewährten Lösungen FACT24 und CIM in einem einzigen umfassenden Tool für Alarmierung, Krisen- und Incident-Management. Das neue Angebot vereint die beiden europaweit führenden SaaS-Lösungen in diesem Bereich zu einem intuitiv bedienbaren End-to-End-System und bietet so eine integrierte Lösung für die nahezu gesamte Business Continuity Management (BCM) Wertschöpfungskette aus einer Hand.Mit FACT24 CIM erfüllt F24 den Wunsch vieler Krisen- und Sicherheitsverantwortlicher nach einer Lösung, die es ermöglicht über den gleichen Workspace die nahezu gesamte BCM-Prozesskette abzubilden: Vom kontinuierlichen Risikomanagement und -monitoring, über Alarmierung bei Not- und Krisenfällen sowie ein umfassendes Incident- und Krisenmanagement bis hin zur Rückkehr zum Normalbetrieb. Alle kritischen Vorgänge - inklusive der Arbeit mit externen Stakeholdern - können so lückenlos jederzeit von überall im Blick behalten und vollumfänglich gemanagt werden. Zudem werden alle übermittelten Daten unter strenger Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auf Servern in Europa verarbeitet."Für den Erfolg des Incident- und Krisenmanagements ist eine effiziente automatisierte Kommunikation ebenso entscheidend wie der Überblick über alle Maßnahmen, die zur Eindämmung oder Lösung der Krise getroffen werden," sagt Dr. Jörg Rahmer, Vorstand der F24 AG für Strategy, Innovation & Product sowie Product-Engineering und -Operations. "Bei der Zusammenführung der Funktionalitäten von FACT24 mit CIM stand daher vor allem die leichte, intuitive Bedienbarkeit des Tools im Vordergrund. Wir haben das Interface auf das Wesentliche reduziert. Verantwortliche können sich so ganz auf den Incident bzw. Krisenfall und dessen Management konzentrieren."Der Zusammenschluss von F24 mit One Voice AS zielte von Anfang an nicht nur auf die Erweiterung des Produkt-Portfolios ab, sondern auf den Ausbau des Angebots als europaweite Plattform für Alarmierung und ganzheitliches Krisenmanagement. "Zuverlässige Remote- bzw. SaaS-Lösungen aus Europa sind vor allem in globalen Krisenzeiten ein sicherer Weg für Unternehmen, ihre BCM Prozesse zuverlässig und professionell umzusetzen," erläutert Christian Götz, Gründer und Vorstand der F24 AG, verantwortlich für die Bereiche Sales, Marketing & PR, HR und Customer Service und ergänzt: "Wir wissen, dass viele Krisen- und Sicherheitsverantwortliche sich ein einheitliches Tool wünschen, zugleich aber Flexibilität fordern. Daher bieten wir FACT24 CIM mit drei Ausbaustufen an, die auf den umfangreichen Alarmierungsfunktionen von FACT24 ENS aufbauen."Eine erweiterte Fassung der Pressemitteilung finden Sie unter https://www.f24.com/presse/pressemitteilung-fact24-cim/Pressekontakt:F24 AGDr. Stefanie HauerCorporate Communications+49 89 2323 638-0presse@f24.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62168/4626060OTS: F24 AGOriginal-Content von: F24 AG, übermittelt durch news aktuell