FACK JU GÖHTE 3 ist weiter Klassenbester / Bora Dagtekins Kinokomödie begeistert die Zuschauer: 4 Mio. Besucher nach nur 12 Tagen (FOTO)

München (ots) -FACK JU GÖHTE 3 ist weiter Klassenbester der deutschen Kinocharts:Nach nur zwölf Tagen haben bereits über vier Millionen begeisterteBesucher den Abschluss der FACK JU GÖHTE-Trilogie im Kino gesehen.Insgesamt zählt Bora Dagtekins #FINALFACK nun 4.020.000 Millionenverkaufte Kinotickets, mit einem Gesamtumsatz von über 35 MillionenEuro. FACK JU GÖHTE 3 ist zudem in Deutschland der erste Film indiesem Jahr, der an zwei Wochenenden über eine Million Besuchermachen konnte.Regisseur und Autor Bora Dagtekin sowie Produzentin Lena Schömannnehmen nach dem Riesenerfolg von FACK JU GÖHTE und FACK JU GÖHTE 2(zusammen über 15 Mio. Zuschauer) den Schulabschluss ins Visier undsparen Themen wie Bildungsmisere, Mobbing, Migration und Sprachniveaunicht aus. Im Finale der politisch unkorrekten Trilogie erhalten ZekiMüller und seine Underdog-Truppe prominente Unterstützung von SandraHüller, Corinna Harfouch, Lea van Acken, Irm Hermann und JuliaDietze. Und natürlich gibt es ein Wiedersehen mit Katja Riemann, AramArami, Lucas Reiber, Lena Klenke, Uschi Glas, Bernd Stegemann,Michael Maertens, Farid Bang und Jana JEDi¥ESS Pallaske.FACK JU GÖHTE 3 ist eine Produktion der Constantin Film,Produzenten sind Lena Schömann und Bora Dagtekin, Executive Producerist Martin Moszkowicz. Der Film wurde gefördert vom FilmFernsehFondsBayern (FFF), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), derFilmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).Kinostart: 26. Oktober 2017 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Elyas M'Barek, Jella Haase, Sandra Hüller, KatjaRiemann, Max von der Groeben, Gizem Emre, Aram Arami, Lucas Reiber,Lena Klenke, Farid Bang, Uschi Glas, Michael Maertens, Lea van Acken,Corinna Harfouch, Jana JEDi¥ESS Pallaske, Julia Dietze, Irm HermannProduzenten: Lena Schömann, Bora Dagtekin Executive Producer: MartinMoszkowicz Drehbuch & Regie: Bora DagtekinUnter www.constantinfilm.medianetworx.de steht Pressematerial zumDownload zur Verfügung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unserebetreuenden Agenturen:Pressekontakt:AIM - Creative Strategies & Visions(TV, Print, Radio)Julia BarteltTel.: 030 / 61 20 30 30Email: julia.bartelt@aim-pr.dePURE Online - Digitale Kommunikation(Online)Michael SpalekTel.: 030 / 28 44 509 13Email: michael.spalek@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell