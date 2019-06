FACE: Einfuhrzölle auf Roh-Alluminium streichen

Absurde Zölle verursachen Kosten von 18 Milliarden Euro für dieAluminium verarbeitende Industrie - vor allem KMU in GefahrBrüssel (ots/PRNewswire) - Der Verband der Aluminiumverarbeitenden Industrie, FACE, hat heute eine Kampagne ins Lebengerufen mit dem Ziel, Einfuhrzölle auf Roh-, und Primäraluminium zustreichen. Trotzdem Europa zu 74% auf den Import von Roh-Aluminiumfür die verarbeitende I düstere angewiesen ist, werden immer nochzwischen drei und sechs Prozent Zölle verhängt.Die LUISS Universität in Rom hat heute eine Studie veröffentlicht(https://face-aluminium.com/aluminium-tariff-suspension-campaign-luiss/), die die Ziele der Kamapgne unterstützt. Die Autoren legendärendar, dass die Aluminium verarbeitende Industrie durch Import Zölleauf Roh-Aluminium um bis zu 18 Milliarden Euro zusätzlich belastetwurde. Diese verarbeitende Industrie steht für 92% der Arbeitsplätzeund 70% des Umsatzes der Aluminium Branche der Europäischen Union.Diese extra Kosten der Industrie, die gemeinhin 50% derGesamtkosten ausmachen, stellen einen beträchtliche Belastung derKMUs dar und bedrohten deren Existenz zusätzlich zu den chinesischenWettbewerbern.Die 6% Importzoll wurden vor Jahrzehnten eingeführt, um dieeuropäische Industrie zu schützen. Die LUISS Studie zeigt jedoch,dass genau das Gegenteil eingetreten ist und diese Zölle jetzt einewirtschaftliche Bedrohung darstellen. Seit 2008 sind 30% derArbeitsplätze verschwunden, obwohl die große Hersteller von Aluminiumanderes versprochen hatten.Obwohl der Bedarf nach Aluminiumprodukten europaweit um 3% proJahr wächst, profitiert die verarbeitende Industrie davon nicht, wiedie LUISS Studie zeigt, der Hauptgrund liegt in den Einfuhrzöllen."Es gibt für die verarbeitende Industrie und die Endkunden inEuropa kein Angebot an Aluminium ohne den Preisaufschlag der Zölle.Trotzdem nicht alle Aluminium Importe den Zöllen unterliegen, wirddurch eine Marktintransparenz der überhöhte Preis auch für zollfreiesAluminium verlangt", beschwert sich Roger Bertozzi, WTO und EUAffairs Direktor von FACE. "Die Aluminium Hersteller erhalten hiereine versteckte Subvention zu Lasten der Verbraucher, dieschnellstmöglich beseitigt werden muss"!Mario Conserva, Generalsekretär von FACE fügt hinzu: "Verbraucherin der EU zahlen nicht nur mehr, als sie eigentlich sollten. Siesubventionieren auch noch unfreiwillig die Großindustrie. Das mussaufhören"!FACE appelliert an die Europäische Kommission und den Rat, dieImportzölle auf Aluminium aufzuheben und im Rahmen ihrer KompetenzVerbraucher und Mittelständische Unternehmen der verarbeitendenIndustrie zu entlasten. Das Beispiel Japans zeigt, dass dieser Wegbeschritten werden kann. die Alternative wäre ein stetiger Niedergangder Industrie, die dem Ziel der EU, die industrielle Wertschöpfungauszuweiten, diametral entgegen läuft.FACEDer Verband FACE wurde 1999 als Stimme der Aluminiumverarbeitenden Industrie gegründet.FACE setzt sich ein für den uneingeschränkten Zugang zuRohstoffen, für wertebasierten Handel und die Stärkung derindustriellen Basis innerhalb der EU.FACE unterstützt den Wandel zu einer kohlenstoffarmenWertschöpfung und sieht in der Aluminiumbranche einen derHauptakteure, dieses Ziel zu erreichen.+32-2-234-77-11Logo: https://mma.prnewswire.com/media/899509/FACE_Logo.jpgOriginal-Content von: Federation of Aluminium Consumers in Europe (FACE), übermittelt durch news aktuell